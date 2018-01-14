NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
14
января
pda
Поиск
Архив

В жилом доме на юге Москвы загорелись несколько балконов
14 января 2018 г. | Время публикации 10:59
Рубрики: Происшествия  
 
Moscow-Live.ru
В одном из домов столичного района Братеево на юге города рано утром в воскресенье, 14 января, произошел пожар. Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС передает, что горели только балконы.

"В жилом доме по адресу: улица Братеевская, дом 35, корпус 3 произошел пожар на трех балконах, которые расположены на пятом, шестом и седьмом этажах", - сообщили в ведомстве.

По словам собеседника агентства, общая площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Прибывшие на место происшествия пожарные уже потушили пламя.

Сведений о пострадавших к настоящему моменту не поступало. Эвакуация жильцов из здания не потребовалась: к моменту спасателей люди сами вышли на улицу.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
14.01.2018   21:02
1
17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Воскресенье, 14 января 2018 г. // Последняя новость 18:27
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>