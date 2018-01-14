В жилом доме на юге Москвы загорелись несколько балконов

В одном из домов столичного района Братеево на юге города рано утром в воскресенье, 14 января, произошел пожар. Агентство "Москва"
со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС передает, что горели только балконы.
"В жилом доме по адресу: улица Братеевская, дом 35, корпус 3 произошел пожар на трех балконах, которые расположены на пятом, шестом и седьмом этажах", - сообщили в ведомстве.
По словам собеседника агентства, общая площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Прибывшие на место происшествия пожарные уже потушили пламя.
Сведений о пострадавших к настоящему моменту не поступало. Эвакуация жильцов из здания не потребовалась: к моменту спасателей люди сами вышли на улицу.