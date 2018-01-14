В жилом доме на юге Москвы загорелись несколько балконов Рубрики: Происшествия

Moscow-Live.ru



"В жилом доме по адресу: улица Братеевская, дом 35, корпус 3 произошел пожар на трех балконах, которые расположены на пятом, шестом и седьмом этажах", - сообщили в ведомстве.



По словам собеседника агентства, общая площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Прибывшие на место происшествия пожарные уже потушили пламя.



Сведений о пострадавших к настоящему моменту не поступало. Эвакуация жильцов из здания не потребовалась: к моменту спасателей люди сами вышли на улицу. В одном из домов столичного района Братеево на юге города рано утром в воскресенье, 14 января, произошел пожар. Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС передает, что горели только балконы."В жилом доме по адресу: улица Братеевская, дом 35, корпус 3 произошел пожар на трех балконах, которые расположены на пятом, шестом и седьмом этажах", - сообщили в ведомстве.По словам собеседника агентства, общая площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Прибывшие на место происшествия пожарные уже потушили пламя.Сведений о пострадавших к настоящему моменту не поступало. Эвакуация жильцов из здания не потребовалась: к моменту спасателей люди сами вышли на улицу.



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