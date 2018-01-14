NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
14
января
pda
Поиск
Архив

Полиция задержала пьяного приезжего, сбившего двух женщин на остановке в Люберцах
14 января 2018 г. | Время публикации 16:10
Рубрики: Происшествия  
 
Moscow-Live.ru
Правоохранители задержали водителя, который ранее в воскресенье сбил двух женщин в подмосковном городе Люберцы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк. По ее словам, задержанным оказался приезжий из страны ближнего зарубежья.

"Сотрудники управления МВД России "Люберецкое" в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали 45-летнего уроженца ближнего зарубежья, подозреваемого в совершении ДТП", - отметила представитель ведомства.

Пока в отношении водителя лишь составлен административный протокол по статье 12.8 КоАП РФ ("Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения").

Инцидент произошел напротив дома 21 на Комсомольском проспекте в Люберцах. Водитель, управляя автомобилем Nissan, совершил наезд на пешеходов, стоявших на автобусной остановке. После совершения ДТП нарушитель скрылся с места происшествия.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
14.01.2018   21:02
1
17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Воскресенье, 14 января 2018 г. // Последняя новость 18:27
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>