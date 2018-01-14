Полиция задержала пьяного приезжего, сбившего двух женщин на остановке в Люберцах

Правоохранители задержали водителя, который ранее в воскресенье сбил двух женщин в подмосковном городе Люберцы, сообщает "Интерфакс"
со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк. По ее словам, задержанным оказался приезжий из страны ближнего зарубежья.
"Сотрудники управления МВД России "Люберецкое" в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали 45-летнего уроженца ближнего зарубежья, подозреваемого в совершении ДТП", - отметила представитель ведомства.
Пока в отношении водителя лишь составлен административный протокол по статье 12.8 КоАП РФ ("Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения").
Инцидент произошел напротив дома 21 на Комсомольском проспекте в Люберцах. Водитель, управляя автомобилем Nissan, совершил наезд на пешеходов, стоявших на автобусной остановке. После совершения ДТП нарушитель скрылся с места происшествия.