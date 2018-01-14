Полиция задержала пьяного приезжего, сбившего двух женщин на остановке в Люберцах Рубрики: Происшествия

Moscow-Live.ru



"Сотрудники управления МВД России "Люберецкое" в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали 45-летнего уроженца ближнего зарубежья, подозреваемого в совершении ДТП", - отметила представитель ведомства.



Пока в отношении водителя лишь составлен административный протокол по статье 12.8 КоАП РФ ("Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения").



Инцидент произошел напротив дома 21 на Комсомольском проспекте в Люберцах. Водитель, управляя автомобилем Nissan, совершил наезд на пешеходов, стоявших на автобусной остановке. После совершения ДТП нарушитель скрылся с места происшествия. Правоохранители задержали водителя, который ранее в воскресенье сбил двух женщин в подмосковном городе Люберцы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк. По ее словам, задержанным оказался приезжий из страны ближнего зарубежья."Сотрудники управления МВД России "Люберецкое" в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали 45-летнего уроженца ближнего зарубежья, подозреваемого в совершении ДТП", - отметила представитель ведомства.Пока в отношении водителя лишь составлен административный протокол по статье 12.8 КоАП РФ ("Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения").Инцидент произошел напротив дома 21 на Комсомольском проспекте в Люберцах. Водитель, управляя автомобилем Nissan, совершил наезд на пешеходов, стоявших на автобусной остановке. После совершения ДТП нарушитель скрылся с места происшествия.



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