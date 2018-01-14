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Два вертолета вылетели на место крупного ДТП в Новой Москве для эвакуации пострадавших
14 января 2018 г. | Время публикации 12:02
Рубрики: Происшествия  
 
Moscow-Live.ru
В воскресенье, 14 января, на трассе А107 "Московское малое кольцо" на территории Новой Москвы произошло ДТП с участием грузовика и автомобиля Toyota. В результате столкновения пострадали три человека, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу городского управления ГИБДД.

РИА "Новости" передает, что для эвакуации пострадавших к месту аварии вылетели два вертолета Московского авиационного центра (МАЦ). Представитель Центра рассказал агентству, что к настоящему моменту вертолет с одним пострадавшим уже вылетел в лечебное учреждение.

В МАЦ также уточнили, что ДТП произошло в поселке Шишкин Лес между Калужским и Киевским шоссе. Причины аварии к настоящему моменту выясняются.
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