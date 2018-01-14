Два вертолета вылетели на место крупного ДТП в Новой Москве для эвакуации пострадавших

В воскресенье, 14 января, на трассе А107 "Московское малое кольцо" на территории Новой Москвы произошло ДТП с участием грузовика и автомобиля Toyota. В результате столкновения пострадали три человека, сообщает агентство "Москва"
со ссылкой на пресс-службу городского управления ГИБДД.РИА "Новости"
передает, что для эвакуации пострадавших к месту аварии вылетели два вертолета Московского авиационного центра (МАЦ). Представитель Центра рассказал агентству, что к настоящему моменту вертолет с одним пострадавшим уже вылетел в лечебное учреждение.
В МАЦ также уточнили, что ДТП произошло в поселке Шишкин Лес между Калужским и Киевским шоссе. Причины аварии к настоящему моменту выясняются.