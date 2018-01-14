В Подмосковье завели уголовное дело после массового отравления детей в кадетской школе Рубрики: Происшествия

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Следователи установили, что работники фирмы "Огонек", которая оказывает услуги горячего питания работникам и учащимся кадетской школы по договору с ООО "Территория вкуса", являющимся исполнителем по муниципальному контракту в образовательном учреждении, в течение дня 12 января в помещении кухни допустили нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства РФ, что и привело к массовому отравлению.



"В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на получение и закрепление доказательственной базы. Проведен осмотр места происшествия с участием сотрудников Роспотребнадзора, произведено изъятие смывов с рабочих поверхностей, инвентаря и посуды в целях назначения соответствующих судебных экспертиз", - говорится в заявлении СК.



Накануне сообщалось, что результаты проб питьевой воды и пищи, которая потенциально могла стать источником инфицирования, станут известны в ближайшее время. Источник "Интерфакса" предположил, что отравление могло быть спровоцировано одной из разновидностей сальмонеллы.



Специалисты Роспотребнадзора одновременно со Следственным комитетом начали обследование предприятий "Огонек" и "Территория вкуса". Были отобраны пробы сырья и готовой продукции, питьевой воды, смывы с оборудования, инвентаря, производится отбор биологического материала от персонала столовой на наличие возбудителей острых кишечных инфекций для проведения лабораторных исследований.



Если информация о сальмонеллезе в Люберцах подтвердится, это будет уже второе ЧП, связанное с этой опасной болезнью, за эти выходные. 13 января также Подмосковные следователи возбудили уголовное дело в связи с массовым отравлением детей в кадетской школе в Люберцах. Согласно последним данным, за медицинской помощью обратились уже 39 несовершеннолетних учащихся, а также 8 взрослых сотрудников учреждения. Дети в возрасте от 8 до 14 лет были госпитализированы в инфекционное отделение Люберецкой районной больницы, сообщила ТАСС представитель регионального управления СК РФ Евгения Кирюшина.На сайте Следственного комитета отмечается, что уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).Следователи установили, что работники фирмы "Огонек", которая оказывает услуги горячего питания работникам и учащимся кадетской школы по договору с ООО "Территория вкуса", являющимся исполнителем по муниципальному контракту в образовательном учреждении, в течение дня 12 января в помещении кухни допустили нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства РФ, что и привело к массовому отравлению."В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на получение и закрепление доказательственной базы. Проведен осмотр места происшествия с участием сотрудников Роспотребнадзора, произведено изъятие смывов с рабочих поверхностей, инвентаря и посуды в целях назначения соответствующих судебных экспертиз", - говорится в заявлении СК.Накануне сообщалось, что результаты проб питьевой воды и пищи, которая потенциально могла стать источником инфицирования, станут известны в ближайшее время. Источник "Интерфакса" предположил, что отравление могло быть спровоцировано одной из разновидностей сальмонеллы.Специалисты Роспотребнадзора одновременно со Следственным комитетом начали обследование предприятий "Огонек" и "Территория вкуса". Были отобраны пробы сырья и готовой продукции, питьевой воды, смывы с оборудования, инвентаря, производится отбор биологического материала от персонала столовой на наличие возбудителей острых кишечных инфекций для проведения лабораторных исследований.Если информация о сальмонеллезе в Люберцах подтвердится, это будет уже второе ЧП, связанное с этой опасной болезнью, за эти выходные. 13 января также сообщалось о массовом отравлении в кафе "Шулэндо" на Коммунистической улице в Улан-Удэ, столице Бурятии. Там за медицинской помощью обратились более 80 человек, 55 были госпитализированы, в том числе девять детей.



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