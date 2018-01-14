

Неизвестный разгромил народный мемориал на месте убийства Немцова Рубрики: Происшествия

Moscow-Live.ru



"Машина остановилась около мемориала, с пассажирского места выглянул парень лет 25-ти, поинтересовавшись, что здесь происходит. После того, как я сказал, что здесь убили Бориса Немцова, он сразу начал вести себя агрессивно, вышел из машины, стал угрожать дракой, начал бить ведра с цветами", - рассказал радиостанции активист движения "Солидарность" Михаил Лашкевич.



По его словам, когда другой активист сделал звонок в полицию, погромщик сел обратно в машину, и автомобиль скрылся с места происшествия.



"Я успел сфотографировать машину сзади, после чего мы сообщили в полицию. Я сходил в отделение полиции "Китай-город", и написал заявление", - сказал Лашкевич, добавив, что мемориал после нападения был быстро восстановлен.



Отметим, что мемориал, устроенный в честь Немцова на Большом Москворецком мосту, регулярно подвергается "зачисткам", которые проводят сотрудники подконтрольного мэрии "Гормоста".



Последний такой случай



По словам активистки Ольги Авилоновой, которая дежурила у мемориала, сотрудники "Гормоста" забрали два рюкзака, в которых были деньги, паспорт, банковские карты и пропуск на работу, а также принадлежащий ей пакет с личными вещами, в котором тоже были деньги, карты и паспорт. Авилонова также рассказала, что ее "опрокинули на мостовую", после чего машины объехали ее и направились вверх по мосту.



Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту около трех лет назад - в ночь на 28 февраля 2015 года. На месте убийства политика был организован импровизированный мемориал: туда несут цветы, ставят свечи, фотографии и таблички с надписью "Немцов мост". В воскресенье днем народный мемориал на месте убийства оппозиционного политика Бориса Немцова в очередной раз подвергся нападению. В этот раз, как сообщает радиостанция "Эхо Москвы" , погромы устроил неизвестный мужчина, подъехавший к мемориалу на автомобиле."Машина остановилась около мемориала, с пассажирского места выглянул парень лет 25-ти, поинтересовавшись, что здесь происходит. После того, как я сказал, что здесь убили Бориса Немцова, он сразу начал вести себя агрессивно, вышел из машины, стал угрожать дракой, начал бить ведра с цветами", - рассказал радиостанции активист движения "Солидарность" Михаил Лашкевич.По его словам, когда другой активист сделал звонок в полицию, погромщик сел обратно в машину, и автомобиль скрылся с места происшествия."Я успел сфотографировать машину сзади, после чего мы сообщили в полицию. Я сходил в отделение полиции "Китай-город", и написал заявление", - сказал Лашкевич, добавив, что мемориал после нападения был быстро восстановлен.Отметим, что мемориал, устроенный в честь Немцова на Большом Москворецком мосту, регулярно подвергается "зачисткам", которые проводят сотрудники подконтрольного мэрии "Гормоста".Последний такой случай произошел на этой неделе. В ночь на 11 января туда прибыли три желтых фургона, из которых вышли люди в жилетках "Гормоста" и два человека в штатском. Они забрали все цветы, принесенные гражданами к мемориалу. Кроме того, они забрали и личные вещи активистов, дежуривших на мосту.По словам активистки Ольги Авилоновой, которая дежурила у мемориала, сотрудники "Гормоста" забрали два рюкзака, в которых были деньги, паспорт, банковские карты и пропуск на работу, а также принадлежащий ей пакет с личными вещами, в котором тоже были деньги, карты и паспорт. Авилонова также рассказала, что ее "опрокинули на мостовую", после чего машины объехали ее и направились вверх по мосту.Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту около трех лет назад - в ночь на 28 февраля 2015 года. На месте убийства политика был организован импровизированный мемориал: туда несут цветы, ставят свечи, фотографии и таблички с надписью "Немцов мост".



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