

В центре Москвы задержали участников "прогулки оппозиции" Рубрики: Общество

Moscow-Live.ru



"Сначала за нами "эшники" шли, провоцировали-провоцировали, и вызвали автозаки", - заявил собеседник портала. Он уточнил, что всех задержанных отвезли в ОВД по Пресненскому району.



Портал также публикует список задержанных. Помимо Семилетова, задержаны Александр Тетеря, Михаил Духовицкий, Иван Литвиков, Орест Черчесов, Дмитрий Мезонин, Валерий Данилов и Виктор Лукин. У последнего - инвалидность второй группы.



В чем заключались претензии правоохранителей, активист не уточнил. Отметим, что "прогулки оппозиции" - мероприятия, популяризованные движением "Новая оппозиция". Как уточняет В воскресенье возле Патриарших прудов в центре Москвы полиция задержала восьмерых участников так называемой "прогулки оппозиции". Об этом "ОВД-Инфо" сообщил один из задержанных активистов Вячеслав Семилетов. По его словам, задержаниям предшествовала провокация со стороны сотрудников Центра по борьбе с экстремизмом МВД РФ."Сначала за нами "эшники" шли, провоцировали-провоцировали, и вызвали автозаки", - заявил собеседник портала. Он уточнил, что всех задержанных отвезли в ОВД по Пресненскому району.Портал также публикует список задержанных. Помимо Семилетова, задержаны Александр Тетеря, Михаил Духовицкий, Иван Литвиков, Орест Черчесов, Дмитрий Мезонин, Валерий Данилов и Виктор Лукин. У последнего - инвалидность второй группы.В чем заключались претензии правоохранителей, активист не уточнил. Отметим, что "прогулки оппозиции" - мероприятия, популяризованные движением "Новая оппозиция". Как уточняет "Медиазона" , участников подобных акций регулярно задерживают в разных городах страны.



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