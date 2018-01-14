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В центре Москвы задержали участников "прогулки оппозиции"
14 января 2018 г. | Время публикации 17:41
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
В воскресенье возле Патриарших прудов в центре Москвы полиция задержала восьмерых участников так называемой "прогулки оппозиции". Об этом "ОВД-Инфо" сообщил один из задержанных активистов Вячеслав Семилетов. По его словам, задержаниям предшествовала провокация со стороны сотрудников Центра по борьбе с экстремизмом МВД РФ.

"Сначала за нами "эшники" шли, провоцировали-провоцировали, и вызвали автозаки", - заявил собеседник портала. Он уточнил, что всех задержанных отвезли в ОВД по Пресненскому району.

Портал также публикует список задержанных. Помимо Семилетова, задержаны Александр Тетеря, Михаил Духовицкий, Иван Литвиков, Орест Черчесов, Дмитрий Мезонин, Валерий Данилов и Виктор Лукин. У последнего - инвалидность второй группы.

В чем заключались претензии правоохранителей, активист не уточнил. Отметим, что "прогулки оппозиции" - мероприятия, популяризованные движением "Новая оппозиция". Как уточняет "Медиазона", участников подобных акций регулярно задерживают в разных городах страны.
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