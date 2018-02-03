20 станций метро обещают открыть в Новой Москве

В Новой Москве построят 20 станций метро.Как сообщается на сайте
столичного стройкомплекса со ссылкой на слова главы департамента развития новых территорий столицы Владимира Жидкина, протяженность городской подземки в Троицком и Новомосковском округах после строительства увеличится на 70 километров.
Так, до присоединенных территорий продлят Калининско-Солнцевскую и Сокольническую линии. Осенью заработает станция "Рассказовка"
, а до конца года строители завершат возведение четырех станций Сокольнической линии
: "Прокшино", "Ольховая", "Филатов луг" и "Столбово". На базе последней из названных станций построят крупный транспортно-пересадочный узел. Он объединит две линии метро — Сокольническую и новую линию, которая пройдет от Московского центрального кольца.
Кроме того, после 2022 года от станции "Столбово" протянут линию до Троицка
. На отрезке расположатся станции "Сосенки", "Воскресенское", "Десна", "Десеновское", "Ватутинки" и "Троицк". Также в среднесрочной перспективе в новой Москве построят 200 километров трамвайных путей.