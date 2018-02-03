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20 станций метро обещают открыть в Новой Москве
14 июня 2018 г. | Время публикации 12:37 | Последние изменения 13:22
Рубрики: Метрополитен  
 
Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
В Новой Москве построят 20 станций метро.Как сообщается на сайте столичного стройкомплекса со ссылкой на слова главы департамента развития новых территорий столицы Владимира Жидкина, протяженность городской подземки в Троицком и Новомосковском округах после строительства увеличится на 70 километров. Так, до присоединенных территорий продлят Калининско-Солнцевскую и Сокольническую линии. Осенью заработает станция "Рассказовка", а до конца года строители завершат возведение четырех станций Сокольнической линии: "Прокшино", "Ольховая", "Филатов луг" и "Столбово". На базе последней из названных станций построят крупный транспортно-пересадочный узел. Он объединит две линии метро — Сокольническую и новую линию, которая пройдет от Московского центрального кольца.

Кроме того, после 2022 года от станции "Столбово" протянут линию до Троицка. На отрезке расположатся станции "Сосенки", "Воскресенское", "Десна", "Десеновское", "Ватутинки" и "Троицк". Также в среднесрочной перспективе в новой Москве построят 200 километров трамвайных путей.

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