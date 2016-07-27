Здания, освободившиеся после переезда чиновников мэрии в "Москва-Сити", могут продать за 16 миллиардов рублей

22 марта 2018 г. Чиновники мэрии выделили себе миллиард из бюджета на удобную парковку в "Москва-Сити"

В столичном отделении "Яблока" считают, что такое решение вытекает из нежелания чиновников ставить себя в один ряд с простыми москвичами и платить за стоянку. Оппозиционеры намерены установить обоснованность подобных трат.