Здания, освободившиеся после переезда чиновников мэрии в "Москва-Сити", могут продать за 16 миллиардов рублей

Здания, которые освободятся после переезда городских структур в "Москва-cити", в ближайшее время будут выставлены на торги. Как рассказал "Ведомостям"
руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, на аукционах планируется продать 51 объект общей площадью 79 800 квадратных метров, общая стартовая стоимость которых достигает 15,74 миллиарда рублей. Кроме того, за счет переезда планируется сэкономить около 33 миллиардов рублей.
В августе этого года на аукционы планируется выставить здания на Большой Ордынке, Тверской, улице Петровка и Ельнинской улице, за которые мэрия планирует выручить не менее 965 миллионов рублей. В зданиях, выставляемых на аукцион, располагается 4400 сотрудников департаментов городского имущества, информационных технологий, торговли и транспорта, а также подведомственных им организаций. По словам Гамана, они разбросаны по всему центру города, большинство их построено в первой половине прошлого века, содержание обходится недешево, а многие нуждаются в капитальном ремонте. Эксперты утверждают, что здания могут быть интересны инвесторам в офисную и гостиничную недвижимость, поскольку в центре столицы наблюдается дефицит офисных площадей и отелей средней ценовой категории.
Сам переезд состоится до конца июня: еще в 2016 году московские власти приобрели с этой целью офисные помещения в башне "Око"
(с 1-го по 25-й этаж). По словам экспертов, переезд соответствует глобальному тренду на повышение эффективности управления городским имуществом, а также позволит воспользоваться доходом от продажи освободившихся зданий и помещений. Как рассказал руководитель департамента экономической политики и развития Владимир Ефимов, с 2011 года город уже избавился от неэффективных активов на сумму более 350 миллиардов рублей. Он заявил, что современная планировка позволит сократить площади на 36%, а в целом экономический эффект от переезда составит 33 миллиарда рублей.
Между тем недавно вокруг переезда разразился скандал: московское отделение партии "Яблоко" выяснило, что Столичные чиновники приобрели 135 машино-мест
на территории бизнес-центра, выделив на это миллиард рублей из городского бюджета. Как подсчитала газета "Ведомости", за каждое место для парковки из народных денег будет взято по 7,4 миллиона. За эту сумму в столице сейчас можно купить неплохую квартиру с отделкой в бизнес-классе. В партии "Яблоко" настаивают на том, что обоснованность подобных трат крайне сомнительна. Лидер московского отделения "Яблока" Сергей Митрохин пообещал проверить эту сделку, однако о результатах проверки ничего не известно.