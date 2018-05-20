

Квартирные спекулянты начали дважды сдавать жилье в столице в преддверии ЧМ-2018 Рубрики: Общество

Moscow-Live.ru



Весной этого года жительница Москвы Анна Овчаренко сдала свою квартиру некоей женщине, которая представилась Ольгой Клышиной. Она снимала квартиру для своей дочери и молодого человека за 37 тысяч рублей в месяц. А в начале июня Анна случайно обнаружила, что ее квартира фигурирует на сайте бронирования апартаментов. По словам собственницы, квартиранты сделали перестановку, поменяли диван и начали сдавать жилье посуточно: стоимость проживания в один из дней чемпионата мира составляет 17 тысяч рублей.



При этом узнать, где точно находится квартира, можно было, только оформив бронь: адреса в итоге совпали, хотя сдавать жилплощадь в субаренду по условиям договора было запрещено. Как выяснилось, новая квартирантка и не подозревала, что их временное пристанище принадлежит совершенно другому человеку. По ее словам, она сняла квартиру на сайте Booking.com на шесть дней за 20 тысяч рублей у некоего Дмитрия, который до этого приходил смотреть квартиру вместе с Ольгой. Однако та заявила, что субарендой не занимается и отвергла все обвинения.



По словам Анны, от лица Ольги и Дмитрия на сайтах по бронированию размещено еще несколько предложений — уже по другим адресам: номера телефонов, которые указаны в объявлениях, совпадают с номерами постояльцев. Мнения риелторов на этот счет разделились: одни утверждают, что такие методы были в ходу всегда, другие отмечают, что субаренда жилья в обход хозяев в последнее время очень распространена: во время больших мероприятий вместе с увеличением спроса на квартиры растет число людей, которые хотят подзаработать на повторной сдаче жилья. При этом российское законодательство не подразумевает уголовного преследования за сдачу в аренду квартиры без ведома собственника, а доказать факт мошенничества в суде в этом случае практически невозможно.



Не теряют времени и "законные" арендодатели: на время чемпионата хозяйка одной из квартир на Славянском бульваре решила сдавать жилье за



В преддверии чемпионата мира в столице активизировались недобросовестные съемщики. После заключения договора аренды они сдают квартиру в субаренду за спиной собственника и остаются безнаказанными: российское законодательство не предусматривает ответственности за незаконную субаренду, а подвести недобросовестных съемщиков под статью о мошенничестве невозможно. Об этом сообщает портал Daily Storm Весной этого года жительница Москвы Анна Овчаренко сдала свою квартиру некоей женщине, которая представилась Ольгой Клышиной. Она снимала квартиру для своей дочери и молодого человека за 37 тысяч рублей в месяц. А в начале июня Анна случайно обнаружила, что ее квартира фигурирует на сайте бронирования апартаментов. По словам собственницы, квартиранты сделали перестановку, поменяли диван и начали сдавать жилье посуточно: стоимость проживания в один из дней чемпионата мира составляет 17 тысяч рублей.При этом узнать, где точно находится квартира, можно было, только оформив бронь: адреса в итоге совпали, хотя сдавать жилплощадь в субаренду по условиям договора было запрещено. Как выяснилось, новая квартирантка и не подозревала, что их временное пристанище принадлежит совершенно другому человеку. По ее словам, она сняла квартиру на сайте Booking.com на шесть дней за 20 тысяч рублей у некоего Дмитрия, который до этого приходил смотреть квартиру вместе с Ольгой. Однако та заявила, что субарендой не занимается и отвергла все обвинения.По словам Анны, от лица Ольги и Дмитрия на сайтах по бронированию размещено еще несколько предложений — уже по другим адресам: номера телефонов, которые указаны в объявлениях, совпадают с номерами постояльцев. Мнения риелторов на этот счет разделились: одни утверждают, что такие методы были в ходу всегда, другие отмечают, что субаренда жилья в обход хозяев в последнее время очень распространена: во время больших мероприятий вместе с увеличением спроса на квартиры растет число людей, которые хотят подзаработать на повторной сдаче жилья. При этом российское законодательство не подразумевает уголовного преследования за сдачу в аренду квартиры без ведома собственника, а доказать факт мошенничества в суде в этом случае практически невозможно.Не теряют времени и "законные" арендодатели: на время чемпионата хозяйка одной из квартир на Славянском бульваре решила сдавать жилье за 110 тысяч рублей в сутки (при этом изначально рассматривала и ценник в 200 тысяч рублей). Гость из Канады, обративший внимание на это предложение, заявил, что "на эти деньги можно купить крутую машину и жить в ней". При этом снять номер в гостинице на время чемпионата уже практически невозможно из-за повышенного спроса, а значит, не исключено, что иностранцам придется соглашаться на невыгодные для себя условия.



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