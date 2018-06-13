

Движение вблизи московских мечетей ограничат в пятницу из-за Ураза-байрама Рубрики: Автотранспорт

Moscow-Live.ru



Так, с 04:00 до 11:00 вблизи соборной мечети будет перекрыто движение транспорта на улицах Дурова (от проспекта Мира до спорткомплекса "Олимпийский"), Щепкина (от Самарской улицы до Садового кольца), Мещанская, улице Гиляровского и в Капельском переулке (от проспекта Мира до улицы Гиляровского). Также закроют съезд с Садового кольца на Олимпийский проспект.



Кроме того, в районе Исторической мечети в это же время закроют для автомобилей Большую Татарскую улицу, Старый и Малый Толмачевские переулки, Климентовский и Озерковский переулки. С 04:00 до 11:00 15 июня ограничат движение по крайней левой полосе улицы Хачатуряна с отменой остановки "Новый Иерусалим". Горожан просят с пониманием отнестись к временным изменениям и заранее планировать свои маршруты.



Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции, в обеспечении безопасности во время мусульманского праздника будут задействованы более четырех тысяч человек. При входе на площадки будет организована работа контрольно-пропускных пунктов, на которых сотрудники полиции будут осуществлять досмотр. Напомним, Ураза-байрам пройдет на семи площадках в шести округах Москвы: в Московской соборной мечети в центре города, Духовно-просветительском комплексе мечетей "Ярдам" и "Инам" на северо-востоке, Мемориальной мечети на Поклонной горе, в павильоне номер 2 парка "Сокольники", на спортивной площадке на территории Братеевского каскадного парка и на земельном участке у Бутовского лесопарка.



Ранее сообщалось, что в этом году праздник будет В связи с проведением религиозных мероприятий, посвященных мусульманскому празднику Ураза-байрам, 15 июня в Москве введут временные ограничения движения транспорта вблизи мечетей. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центра организации дорожного движения.Так, с 04:00 до 11:00 вблизи соборной мечети будет перекрыто движение транспорта на улицах Дурова (от проспекта Мира до спорткомплекса "Олимпийский"), Щепкина (от Самарской улицы до Садового кольца), Мещанская, улице Гиляровского и в Капельском переулке (от проспекта Мира до улицы Гиляровского). Также закроют съезд с Садового кольца на Олимпийский проспект.Кроме того, в районе Исторической мечети в это же время закроют для автомобилей Большую Татарскую улицу, Старый и Малый Толмачевские переулки, Климентовский и Озерковский переулки. С 04:00 до 11:00 15 июня ограничат движение по крайней левой полосе улицы Хачатуряна с отменой остановки "Новый Иерусалим". Горожан просят с пониманием отнестись к временным изменениям и заранее планировать свои маршруты.Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции, в обеспечении безопасности во время мусульманского праздника будут задействованы более четырех тысяч человек. При входе на площадки будет организована работа контрольно-пропускных пунктов, на которых сотрудники полиции будут осуществлять досмотр. Напомним, Ураза-байрам пройдет на семи площадках в шести округах Москвы: в Московской соборной мечети в центре города, Духовно-просветительском комплексе мечетей "Ярдам" и "Инам" на северо-востоке, Мемориальной мечети на Поклонной горе, в павильоне номер 2 парка "Сокольники", на спортивной площадке на территории Братеевского каскадного парка и на земельном участке у Бутовского лесопарка.Ранее сообщалось, что в этом году праздник будет особенно многолюдным : по предварительным оценкам, только в соборной мечети на проспекте Мира ожидается 120-130 тысяч человек, а всего в Москве на молитву утром 15 июня соберутся около 250 тысяч мусульман. Мусульмане придут на праздничный намаз около 07:00 пятницы, а в 08:00 молитва будет завершена. В связи с этим утром 15 июня будет временно закрыта на вход станция "Проспект Мира" Кольцевой линии метро, которая находится в шаговой доступности от Московской соборной мечети.



Предыдущая статья | Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 13 июня 2018 г. Празднование Ураза-байрама 15 июня в Москве обещает быть "особенно многолюдным"

По предварительным оценкам, только в соборной мечети ожидается 120-130 тысяч человек, а всего на молитву утром 15 июня соберутся около 250 тысяч мусульман. В связи с этим будет временно закрыта станция метро "Проспект Мира".



Twitter Facebook ВКонтакте Пробки в Москве Баллы по шкале Яндекс.Пробок 14.06.2018 23:12 1 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00