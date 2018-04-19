Дмитрия Гудкова официально выдвинули кандидатом на пост мэра Москвы от партии "Гражданская инициатива"

4 июня 2018 г. Кандидатам в мэры Москвы потребуется 110 подписей муниципальных депутатов для выдвижения

Соответствующее решение принял в понедельник Мосгоризбирком. Статистически количество депутатских мандатов уменьшилось, но так как подписи нужно собрать в 110 муниципальных образованиях, то и число подписей не изменилось по сравнению с прошлыми выборами.