Дмитрия Гудкова официально выдвинули кандидатом на пост мэра Москвы от партии "Гражданская инициатива"

Партия "Гражданская инициатива" выдвинула экс-депутата Госдумы РФ Дмитрия Гудкова кандидатом в мэры Москвы. Как передает корреспондент "Интерфакса"
, московское отделение партии приняло решение о выдвижении Гудкова единогласно.
Выступая перед делегатами конференции, политик высказал, в частности, мнение, что действующий мэр Москвы Сергей Собянин внешне строит город "по западным лекалам", однако москвичи не принимают участия в решении ключевых вопросов своей жизни. В ближайшее время он намерен подать документы в Мосгоризбирком.
Для регистрации кандидатам в мэры до 3 июля нужно собрать 110 подписей муниципальных депутатов
, для преодоления так называемого "муниципального фильтра". Ранее "Левада-центр" провел опрос, по итогам которого выяснилось, что предполагаемым фаворитом предвыборной гонки по-прежнему остается действующий мэр Сергей Собянин, за которого готовы проголосовать 34% москвичей, тогда как имена оппозиционеров Ильи Яшина и Дмитрия Гудкова назвали менее 2% респондентов
.
При этом достаточным числом муниципальных депутатов для регистрации кандидата в мэры располагает лишь "Единая Россия". Хотя на прошлых выборах Собянин призвал муниципальных депутатов поддержать выдвижение Алексея Навального, в конце прошлого года секретарь московского отделения "Единой России" Андрей Метельский заявил, что партия намерена сохранить монополию на муниципальный фильтр, и депутаты не будут голосовать за "либералов-белоленточников".
В мэрии Москвы также пока не определились, кто из представителей непарламентской оппозиции получит помощь муниципальных депутатов. Не исключено, что ими могут стать представители партии "Яблоко", в то время как о помощи Гудкову и Яшину речь не идет
. Как уверяет источник, близкий к Кремлю, ни Гудков, ни Яшин "на самом деле никого не представляют, поэтому нет смысла помогать им". Исключение будет сделано только в случае решения продемонстрировать "максимальную конкурентность", как это было сделано на прошлых выборах мэра.