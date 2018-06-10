Активиста, призывавшего к бойкоту ЧМ на Манежной площади, арестовали на 15 суток

12 июня 2018 г. На Манежной площади задержали активистов, "бойкотировавших" ЧМ-2018 (ФОТО)

Один из активистов держал плакат "В День России требуем свободу. Революция будет. ЧМ ФИФА - бойкот". Задержанных доставили в отдел полиции "Китай-город".