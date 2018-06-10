Активиста, призывавшего к бойкоту ЧМ на Манежной площади, арестовали на 15 суток

Тверской районный суд арестовал на 15 суток активиста "Левого сопротивления" Кирилла Котова, которого задержали во время одиночного пикета против чемпионата мира по футболу. Об этом ОВД-Инфо
рассказала активистка Дарья Полюдова.
Котова задержали 12 июня
около памятника маршалу Жукову с плакатом "В День России требуем свободу. Революция будет. ЧМ ФИФА - бойкот". Активист пробыл в ОВД "Китай-город" два дня, в итоге его признали виновным в повторном нарушении порядка проведения публичного мероприятия (часть 8 статьи 20.2 КоАП).
Помимо Котова, около памятника задержали и саму Полюдову, составив протокол по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичного мероприятия). В протоколе полицейские указали, что Полюдова поучаствовала в пикете, передав плакат Котову.
Полюдову также задерживали
10 июня на выходе с митинга "За свободную Россию без репрессий и произвола". Активистка в октябре прошлого года вышла на свободу после двух лет заключения в колонии-поселении, куда ее отправили за публикации в социальной сети "ВКонтакте". Суд обвинил ее в экстремизме и призывах к сепаратизму.