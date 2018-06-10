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Активиста, призывавшего к бойкоту ЧМ на Манежной площади, арестовали на 15 суток
14 июня 2018 г. | Время публикации 16:02
Рубрики: Общество  
 
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Тверской районный суд арестовал на 15 суток активиста "Левого сопротивления" Кирилла Котова, которого задержали во время одиночного пикета против чемпионата мира по футболу. Об этом ОВД-Инфо рассказала активистка Дарья Полюдова.

Котова задержали 12 июня около памятника маршалу Жукову с плакатом "В День России требуем свободу. Революция будет. ЧМ ФИФА - бойкот". Активист пробыл в ОВД "Китай-город" два дня, в итоге его признали виновным в повторном нарушении порядка проведения публичного мероприятия (часть 8 статьи 20.2 КоАП).

Помимо Котова, около памятника задержали и саму Полюдову, составив протокол по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичного мероприятия). В протоколе полицейские указали, что Полюдова поучаствовала в пикете, передав плакат Котову.

Полюдову также задерживали 10 июня на выходе с митинга "За свободную Россию без репрессий и произвола". Активистка в октябре прошлого года вышла на свободу после двух лет заключения в колонии-поселении, куда ее отправили за публикации в социальной сети "ВКонтакте". Суд обвинил ее в экстремизме и призывах к сепаратизму.
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