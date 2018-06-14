В Москве массово эвакуировали корпуса МГУ и здания вокруг стадиона "Лужники"

Несколько факультетов МГУ имени Ломоносова на Воробьевых горах принудительно эвакуировали из-за начала чемпионата мира по футболу, сообщается в Telegram-канале
инициативной группы вуза. В частности, были эвакуированы корпуса юридического, экономического, биологического, физического факультетов, а также Главное здание МГУ.
Преподаватели юрфака вынуждены принимать экзамены у студентов прямо на улице. На биологическом факультете замдекана по административно-хозяйственной части Василий Мартынюк прямо объявил об эвакуации в связи с чемпионатом мира. Студенты и преподаватели сообщают, что работа части научных лабораторий парализована. Ранее студентам неоднократно обещали, что ЧМ не доставит им неудобств.
Канал "Первый университетский" сообщает
, что эвакуация также прошла в торговом центре "Капитолий" на станции метро "Университет". Источники РБК
в ГИБДД, МВД и МЧС сообщили об эвакуации двух зданий рядом со стадионом "Лужники" во время церемонии открытия чемпионата мира.
По данным издания, людей вывели из института геохимии им. В.И. Вернадского, расположенного по адресу: улица Косыгина, дом 19, стр.1. Из-за угрозы взрыва около 300 человек эвакуировали из здания Роспатента на Бережковской набережной, 24. Эвакуация также проводилась из зданий по семи адресам, сосредоточенным вокруг стадиона "Лужники".