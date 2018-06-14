В Москве массово эвакуировали корпуса МГУ и здания вокруг стадиона "Лужники" Рубрики: Общество

Воробьевы горы, 10 июня 2018 года | Воробьевы горы, 10 июня 2018 года | © РИА Новости / Владимир Астапкович



Преподаватели юрфака вынуждены принимать экзамены у студентов прямо на улице. На биологическом факультете замдекана по административно-хозяйственной части Василий Мартынюк прямо объявил об эвакуации в связи с чемпионатом мира. Студенты и преподаватели сообщают, что работа части научных лабораторий парализована. Ранее студентам неоднократно обещали, что ЧМ не доставит им неудобств.



Канал "Первый университетский"



По данным издания, людей вывели из института геохимии им. В.И. Вернадского, расположенного по адресу: улица Косыгина, дом 19, стр.1. Из-за угрозы взрыва около 300 человек эвакуировали из здания Роспатента на Бережковской набережной, 24. Эвакуация также проводилась из зданий по семи адресам, сосредоточенным вокруг стадиона "Лужники". Несколько факультетов МГУ имени Ломоносова на Воробьевых горах принудительно эвакуировали из-за начала чемпионата мира по футболу, сообщается в Telegram-канале инициативной группы вуза. В частности, были эвакуированы корпуса юридического, экономического, биологического, физического факультетов, а также Главное здание МГУ.Преподаватели юрфака вынуждены принимать экзамены у студентов прямо на улице. На биологическом факультете замдекана по административно-хозяйственной части Василий Мартынюк прямо объявил об эвакуации в связи с чемпионатом мира. Студенты и преподаватели сообщают, что работа части научных лабораторий парализована. Ранее студентам неоднократно обещали, что ЧМ не доставит им неудобств.Канал "Первый университетский" сообщает , что эвакуация также прошла в торговом центре "Капитолий" на станции метро "Университет". Источники РБК в ГИБДД, МВД и МЧС сообщили об эвакуации двух зданий рядом со стадионом "Лужники" во время церемонии открытия чемпионата мира.По данным издания, людей вывели из института геохимии им. В.И. Вернадского, расположенного по адресу: улица Косыгина, дом 19, стр.1. Из-за угрозы взрыва около 300 человек эвакуировали из здания Роспатента на Бережковской набережной, 24. Эвакуация также проводилась из зданий по семи адресам, сосредоточенным вокруг стадиона "Лужники".



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