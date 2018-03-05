Гринпис: 82% москвичей недовольны качеством воздуха в городе

82 процента москвичей недовольны качеством воздуха в своем городе. Это следует из опроса, проведенного Гринпис России среди жителей городов-участников чемпионата мира по футболу. Результаты опроса опубликованы на сайте
организации.
Авторы опроса отмечают, что в столице уже несколько лет действует запрет на въезд грузовиков ниже Евро-3 на ТТК, ниже Евро-2 на МКАД, а более 83% автобусов соответствуют современным экологическим классам Евро-4 и Евро-5. На парковках установлено 78 зарядных станций для электромобилей, в следующем году должны установить ещё 79. Кроме того, планируется активно заниматься обустройством велодорожек, которые соединят соседние районы и рекреационные зоны, а также позволят свободно ездить внутри районов.
Несмотря на это, выяснилось, что жители большинства городов чемпионата мира по футболу недовольны качеством воздуха. В Москве недовольных насчитывается 82%, в Санкт-Петербурге — 77%, в Казани - 60%. При этом в Сочи и Калининграде недовольных качеством воздуха меньше всего - 22 и 42% соответственно. Основной причиной загрязнения воздуха 80% москвичей считают автотранспорт. А по результатам опроса о том, насколько они довольны мерами властей по улучшению транспортной ситуации, "довольных" в Москве оказалось всего около 20%. Зато пешеходная инфраструктура в городах чемпионата мира в целом оценивается положительно: лучше всего дела обстоят в Сочи, Москве и Калининграде.
Ранее Гринпис России заявил, что московские власти публикуют на новом сайте "Мосэкомониторинга" некорректные данные
о концентрации сероводорода в воздухе, сравнивая концентрацию сероводорода с рекомендациями ВОЗ: по мнению экологов, этот норматив используется для того, чтобы показатель казался ближе к нулю. В пресс-службе департамента природопользования заявили, что на сайте "Мосэкомониторинга" был выбран наиболее жесткий критерий ВОЗ.
Активисты также сообщали о недостоверности данных "Мосэкомониторинга", обратив внимание на то, что информация о превышениях ПДК со временем просто исчезает
. Чиновники же обвиняют Гринпис в самопиаре
: глава департамента природопользования Антон Кульбачевский заявил, что Гринпис "ни одного за последние несколько лет для нашего города полезного дела не сделал".