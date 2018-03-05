Гринпис: 82% москвичей недовольны качеством воздуха в городе

21 мая 2018 г. Гринпис и мэрия Москвы поспорили о критериях загрязненности воздуха на сайте Мосэкомониторинга

Гринпис России заявил, что московские власти публикуют на новом сайте "Мосэкомониторинга" некорректные данные о концентрации сероводорода, сравнивая ее с рекомендациями ВОЗ. В мэрии заявляют, что выбрали самый жесткий критерий.