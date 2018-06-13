Шестуну предъявили обвинение в превышении полномочий с тяжкими последствиями. Он назвал их "фуфлом"

14 июня 2018 г. Жена главы Серпуховского района Подмосковья рассказала об обысках и давлении силовиков на врачей

Участники обысков не предъявили документы, уложили на пол главу района и его старшую дочь, а супругу и трех младших детей заперли в комнате под охраной. Силовики также четыре часа продержали в доме врачей "скорой", не давая помочь чиновнику.