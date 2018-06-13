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Шестуну предъявили обвинение в превышении полномочий с тяжкими последствиями. Он назвал их "фуфлом"
14 июня 2018 г. | Время публикации 17:18 | Последние изменения 18:41
Рубрики: Общество  
 
Александр Шестун / YouTube
Главе Серпуховского муниципального района Московской области Александру Шестуну, у которого накануне весь день проходил обыск, предъявлено обвинение. Чиновнику вменяется часть 3 статьи 286 Уголовного кодекса (превышение должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия), сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Следственные органы просят суд избрать Шестуну меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 13 августа, добавила Царева. Официальных комментариев с подробностями уголовного дела, фигурантом которого стал глава Серпуховского района, пока не поступало.

Шестун заявил в суде, что уголовное дело против него завели из-за "мести" губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, начальника управления администрации президента по внутренней политике Андрея Ярина и начальника Управления "К" ФСБ России генерала Ивана Ткачева. Об этом сообщает корреспондент РБК из зала суда. Шестун не признал вину и назвал обвинения в свой адрес "фуфлом и фальшью".

Как пишет "Коммерсант", Шестун, по версии следствия, в августе 2008 года без согласования с районной администрацией выделил ООО "Центр" 10 гектаров земли в районе деревни Борисово под строительство торгового центра. Земля передавалась в аренду по льготным расценкам, поскольку речь шла о возведении социально значимого объекта.

Однако получившая землю компания через некоторое время переоформила участок в собственность и выкупила его у властей всего за 600 тысяч рублей, хотя его реальная стоимость, по данным следствия, составляла более 60 миллионов рублей. В результате вместо магазина там начали строить коттеджи. Следствие считает, что афера проводилась с ведома и одобрения Шестуна.

Сам чиновник всегда отрицал свою причастность к каким-либо незаконным операциям с этим участком, поскольку, по его словам, в то время когда земля переоформлялась и продавалась, сам он находился в отпуске и никаких документов не подписывал.

В окружении Шестуна считают, что оснований для его уголовного преследования чиновника у СК нет, а действия силовиков связаны с нежеланием чиновника уходить в отставку. Напомним, в апреле Шестун пожаловался президенту РФ, что высокопоставленные чиновники грозят "переехать его катком" и преследовать по сфабрикованным уголовным делам, если он не подаст в отставку.

По словам Шестуна, угрозы и шантаж поступали от начальника управления администрации президента по внутренней политике Андрея Ярина, начальника Управления "К" ФСБ Ивана Ткачева и главы администрации губернатора Московской области Михаила Кузнецова. В Кремле, судя по всему, так и не ознакомились с видеообращением Шестуна. Во всяком случае, никакой реакции, кроме обещания изучить запись, оттуда не последовало.

Видеообращение было записано после череды обысков в администрации Серпуховского района и нескольких районных организациях. Шестун связывал действия силовиков с тем, что он выступает против преобразования Серпуховского района в городской округ, ввоза московского мусора на местный полигон "Лесная", а также собирается участвовать в прямых выборах в своем районе.

Утром 13 июня домой к Шестуну заявились вооруженные людей в черной форме и масках, без каких-либо нашивок, выдающих ведомственную принадлежность. Они весь день проводили обыск и выемку электронных носителей, при этом не показывали никаких документов и не пускали в дом адвоката Шестуна. Кроме того, силовики удерживали в доме врачей скорой помощи и не позволили им госпитализировать чиновника, у которого на фоне обысков поднялось давление и, по словам его жены, случился сердечный приступ.
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