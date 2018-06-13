Жена главы Серпуховского района Подмосковья рассказала об обысках и давлении силовиков на врачей

Супруга главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, которому вменяется превышение служебных полномочий, рассказала подробности многочасового обыска у них дома, а также о давлении силовиков на врачей скорой помощи. По словам Юлии Шестун, сотрудники правоохранительных органов проникли в дом через окна нижнего этажа, не предъявили документов и "стали молча расходиться по дому".
Шестун в этот момент находился в спортзале. "Старшую дочь положили на пол вместе с отцом, им начали скручивать руки. После того, как я начала возмущаться, бегать по дому, меня "под локти" унесли по лестнице в комнату к младшим детям и поставили "охрану", - рассказала Юлия Шестун "Новой газете".
Супруге чиновника не дали позвонить адвокату. Она утверждает, что участники обысков пригрозили надеть на нее наручники, если она не прекратит возмущаться. "Их интересовали все электронные носители, изъяли все флешки, карты, детские телефоны, симки. Также изъяли охотничье оружие и газовый пистолет", - рассказала Шестун РБК.
Защитник главы Серпуховского района Павел Беспалов сам прибыл к его дому, но силовики весь день не пускали его на территорию. "Более того, в протоколе обысков они дезинформируют, пишут, что адвокат не прибыл, хотя адвокат просил, чтобы его впустили", - рассказала радиостанции Business FM пресс-секретарь Шестуна Влада Русина.
Когда Шестуну стало плохо из-за повышенного давления, силовики помешали врачам "скорой" оказать ему помощь. Это говорится в заключении медиков, которое публикует телеканал "Дождь". "Медпомощь не оказана из-за препятствия неизвестных сотрудников силовых структур. От предложенной госпитализации пациент не отказывался, ему препятствовали сотрудники силовых структур. Бригаду СМП насильно удерживали в доме без средств связи на протяжении четырех часов", - указано в документе.
"Следователь обещал, что медицинские работники будут сопровождать мужа, однако потом сказал врачам, что в услугах не нуждается", - сказала Шестун. По ее словам, сотрудники ФСБ звонили лечащим врачам ее мужа и запрещали им выдавать для передачи суду медицинские документы, подтверждающие диагнозы Шестуна. А фельдшера, написавшего в медицинском заключении о действиях силовиков, вызвали в Следственный комитет на допрос, пишет портал "Ока.fm".
Шестун сняла из окна, как ее мужа увозят на допрос после обысков.
Со слов самого чиновника, уголовное дело против него связано с предоставлением участков в 2008 году. Шестун пояснила, что речь идет о событиях 2008 года, когда были утверждены новые границы земельных участков, расположенных в деревне Борисово Серпуховского муниципального района. "По ним проходило множество проверок, под документами не стоит подписи моего мужа", - сказала Юлия Шестун. Одна из последних проверок прошла около четырех-пяти лет назад. Тогда СК отказался возбуждать уголовное дело, так как отсутствовал состав преступления, 13 июня это решение было аннулировано.
Районные депутаты обратились к Путину и главе СК
Шестеро депутатов Серпуховского района Подмосковья из 13 подписали открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, требуя прекратить "незаконное" уголовное преследование Александра Шестуна. Авторы письма говорят, что чиновник подвергся преследованию "исключительно за выражение собственного мнения с использованием полномочий государственных органов", передает "Интерфакс".
Депутаты просят признать, что накануне обыск у главы был проведен "с грубейшими нарушениями права на защиту", признать протокол обыска и выемки "недопустимыми доказательствами", а также объективно разобраться с вопросами, которые Шестун затронул в своем видеообращении к президенту РФ.
Напомним, в апреле Шестун пожаловался Путину на шантаж и угрозы со стороны высокопоставленных чиновников - начальника управления администрации президента по внутренней политике Андрея Ярина, начальника Управления "К" ФСБ Ивана Ткачева и главы администрации губернатора Московской области Михаила Кузнецова.
Шестун также обнародовал аудиозаписи разговоров, во время которых собеседники грозят, что чиновника "переедут катком", если он не подаст в отставку, и будут преследовать по сфабрикованным уголовным делам. По словам главы района, ему также угрожали конфискацией дома, который якобы построен на землях лесного фонда.
По словам источника Znak.com, обыски стали реакцией на поведение Шестуна. "Он просто заигрался и стал играть против очень важных и серьезных людей. Ярин и Ткачев - влиятельные люди, с которыми Шестун когда-то дружил, но после того, как стал записывать свои видеообращения, ни о какой дружбе речи нет", - сказал собеседник издания.
Шестун ранее заявлял, что на него оказывают давление из-за того, что он выступает против преобразования Серпуховского района в городской округ и ввоза московского мусора на местный полигон "Лесная", а также собирается участвовать в прямых выборах в своем районе. По словам Юлии Шестун, через пару дней ее муж планировал подать документы для регистрации на предстоящих выборах.
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