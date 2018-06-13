Жена главы Серпуховского района Подмосковья рассказала об обысках и давлении силовиков на врачей

13 июня 2018 г. Главе Серпуховского района Подмосковья вменяется превышение должностных полномочий пятилетней давности

Сначала Александра Шестуна допросят в качестве подозреваемого, а в четверг в суд будет подано ходатайство о его аресте. Подробности уголовного дела не приводятся. По мнению адвоката, оно касается земельных участков, проданных администрацией 10-15 лет назад.