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Паук из группы "Коррозия металла" решил снова побороться за пост мэра Москвы
14 июня 2018 г. | Время публикации 19:14 | Последние изменения 19:28
Рубрики: Общество  
 
Global Look Press
Лидер рок-группы "Коррозия металла" Сергей "Паук" Троицкий подал документы для выдвижения кандидатом в мэры Москвы как самовыдвиженец. Об этом ТАСС сообщил член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. В документах говорится, что Троицкий представляет Фонд содействия музыкальному развитию и патриотическому воспитанию молодежи "Корпорация тяжелого рока".

Музыкант уже выдвигал свою кандидатуру на пост столичного градоначальника в 2013 году, но не был допущен до выборов, так как не предъявил необходимого числа подписей. С присущим ему чувством юмора Троицкий обещал москвичам раздавать за счет бюджета крымские вина, бороться с пробками при помощи "циклопического паука", устроить жену бывшего градоначальника Москвы Елену Батурину уборщицей в мэрии и поделить все ее деньги между горожанами.

Паук неоднократно баллотировался на выборах в Подмосковье и других регионах России, причем не всегда безуспешно. В Twitter-аккаунте он так и описывается: "Постоянный кандидат в мэры всех городов России". В декабре 1998 года Троицкий набрал наибольшее число голосов на довыборах в Госдуму по Люблинскому избирательному округу, но ввиду низкой явки избирателей (менее 25%) результаты выборов были отменены, а перевыборы не назначались.

В 2007 году рокер выиграл выборы мэра поселка Запрудня Московской области, но отказался от должности из-за неперспективного расположения населенного пункта. В 2012 году Паук боролся за пост мэра подмосковных Химок и набрал 2,46% голосов. Тогдашняя избирательная кампания была признана самой скандальной в стране. Спустя год музыкант набрал 2,29% на выборах мэра подмосковного Жуковского. Выборы ознаменовались скандалом с подкупом избирателей.
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