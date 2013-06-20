Паук из группы "Коррозия металла" решил снова побороться за пост мэра Москвы

Лидер рок-группы "Коррозия металла" Сергей "Паук" Троицкий подал документы для выдвижения кандидатом в мэры Москвы как самовыдвиженец. Об этом ТАСС сообщил член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. В документах говорится, что Троицкий представляет Фонд содействия музыкальному развитию и патриотическому воспитанию молодежи "Корпорация тяжелого рока".
Музыкант уже выдвигал свою кандидатуру на пост столичного градоначальника в 2013 году, но не был допущен до выборов, так как не предъявил необходимого числа подписей. С присущим ему чувством юмора Троицкий обещал москвичам раздавать за счет бюджета крымские вина, бороться с пробками при помощи "циклопического паука"
, устроить жену бывшего градоначальника Москвы Елену Батурину уборщицей в мэрии и поделить все ее деньги между горожанами.
Паук неоднократно баллотировался на выборах в Подмосковье и других регионах России, причем не всегда безуспешно. В Twitter-аккаунте он так и описывается: "Постоянный кандидат в мэры всех городов России". В декабре 1998 года Троицкий набрал наибольшее число голосов на довыборах в Госдуму по Люблинскому избирательному округу, но ввиду низкой явки избирателей (менее 25%) результаты выборов были отменены, а перевыборы не назначались.
В 2007 году рокер выиграл выборы мэра поселка Запрудня Московской области, но отказался от должности из-за неперспективного расположения населенного пункта. В 2012 году Паук боролся за пост мэра подмосковных Химок и набрал 2,46% голосов. Тогдашняя избирательная кампания была признана самой скандальной в стране
. Спустя год музыкант набрал 2,29% на выборах мэра подмосковного Жуковского. Выборы ознаменовались скандалом с подкупом избирателей.