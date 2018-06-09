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МЦК и метро продлят работу до 3:00 в дни проведения поздних футбольных матчей
14 июня 2018 г. | Время публикации 16:30
Рубрики: Метрополитен  
 
Moscow-Live.ru
Режим работы Московского центрального кольца и метро продлится до 3 часов ночи в некоторые дни в связи с поздним проведением некоторых матчей чемпионата мира по футболу. Поезда МЦК будут ходить дольше в ночи на 17 и 28 июня, а также в ночи на 4 и 12 июля, сообщается на сайте МЖД.

О продлении работы метро в указанные дни агентству "Москва" сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Кроме того, за несколько часов до и после матчей 14, 17, 20, 26, 27 июня и 1, 3, 11 и 15 июля поезда МЦК будут курсировать с минимальным интервалом.

В дни матчей также изменится работа станций метро вблизи стадионов, где будут проходить игры. За два часа до матчей только на выход будут работать: станция МЦК "Лужники", северный вестибюль "Воробьевых гор", южный вестибюль "Спортивной", северный вестибюль станции "Спартак" и при необходимости вестибюль номер 1 станции "Тушинской". После матчей указанные вестибюли будут работать только на вход.
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