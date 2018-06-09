МЦК и метро продлят работу до 3:00 в дни проведения поздних футбольных матчей

9 июня 2018 г. Станции метро вблизи московских стадионов изменят режим работы в дни матчей ЧМ

За два часа до матчей станция МЦК "Лужники", некоторые вестибюли "Воробьевых гор", "Спортивной", "Спартака" и "Тушинской" будут работать только на выход. После матчей - только на вход. После матчей в "Лужниках" ограничат вход на станции "Университет" и "Воробьевы горы".