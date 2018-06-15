

Суд арестовал главу Серпуховского района Подмосковья Шестуна Рубрики: Криминал

Александр Шестун / YouTube



Шестун был задержан 13 июня после обыска, который следователи и оперативники ФСБ провели в его коттедже в поселке Большевик. Решение об аресте высокопоставленного чиновника приняла судья Юлия Сафина, сообщает



Уголовное дело связано с незаконным выделением четырех земельных участков в деревне Борисово. По версии следствия, в августе 2008 года без согласования с районной администрацией Шестун выделил ООО "Центр" 10 гектаров под строительство торгового центра. Земля передавалась в аренду по льготным расценкам, поскольку речь шла о возведении социально значимого объекта.



Однако получившая землю компания через некоторое время переоформила участок в собственность и выкупила его у властей всего за 600 тысяч рублей, хотя его реальная стоимость, по данным следствия, составляла 62,8 миллиона рублей. В результате вместо магазина там начали строить коттеджи. Следствие считает, что афера проводилась с ведома и одобрения Шестуна.



Проверки выделения земель шли с 2013 года, но следственные органы ранее вынесли 15 отказов в возбуждении уголовного дела.



По пути в зал заседаний Шестун кричал журналистам, что считает свое преследование "фуфлом", "фальшью", заказом и местью со стороны губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и влиятельного генерала ФСБ Ивана Ткачева.



Небольшой зал суда, где обвиняемый в течение двух часов знакомился с материалами своего дела, целиком заняли силовики и люди в гражданской одежде, сопровождавшие Шестуна при конвоировании. Чтобы на заседание смогли попасть слушатели, его пришлось перенести в более просторное помещение. Поэтому рассмотрение ходатайства следователя началось уже после официального закрытия суда - в 19:30.



Чиновнику инкриминируют ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия"). Ему грозит наказание в виде 10 лет лишения свободы.



Александр Шестун в суде указал, что документы о выделении земель подписывали его заместители. Кроме того, выделенная бизнесменам земля в итоге эффективно используется: на ней построен торговый центр, с которого собирают большие налоги в казну Серпуховского района.



Обвиняемый напомнил, что "был главным заявителем по "игорному делу", после чего на него "обрушилось более 100 доследственных проверок".



"Я никогда не сбегал ни в какую заграницу. Моя позиция открытая, я всегда стоял на рельсах интересов жителей Серпуховского района", - сказал Шестун. Он также отметил, что у него пятеро детей и 82-летняя мать.



В апреле Александр Шестун опубликовал на интернет-сервисе YouTube несколько



В роликах приводились аудиозаписи разговоров, которые Шестун якобы вел на Старой площади с начальником управления внутренней политики администрации президента Андреем Яриным, главой администрации губернатора Московской области Михаилом Кузнецовым, а также начальником управления "К" ФСБ России Иваном Ткачевым. Ткачев известен как организатор арестов экс-министра экономразвития Алексея Улюкаева, миллиардера Зиявудина Магомедова, экс-генерала МВД Дениса Сугробова и нескольких губернаторов. Также под его руководством ведется оперативное сопровождение "кокаинового дела". Собеседники Шестуна в ультимативной форме требовали его отставки под угрозой уголовного преследования.



На одном из роликов мужской голос, принадлежащий, предположительно, Кузнецову, говорит главе района, что он "неоднократно перешел рубеж", и работать с ним Андрей Воробьев не может. На другой записи предполагаемый Ткачев говорит Шестуну, что его, как Сугробова, "катком переедут".



За месяц до публикации обращений в интернете Шестун заявил об угрозах. Его заставляли отказаться от выдвижения на выборах, обещая в противном случае "проблемы с полицией и ФСБ".



Отметим, несколько лет назад Шестун, возглавлявший Серпуховский район с 2003 года, участвовал в оперативной разработке прокуроров совместно с сотрудниками ФСБ под руководством Ткачева. Итогом этой работы стало появление аудиозаписей разговоров Шестуна с заместителем подмосковного прокурора Александром Игнатенко, начальником управления облпрокуратуры Дмитрием Урумовым и бизнесменом Иваном Назаровым. На основании этих записей СК РФ возбудил в 2011 году уголовное дело о "крышевании" незаконных казино Басманный районный суд Москвы постановил заключить под стражу главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна . Его подозревают в превышении должностных полномочий.Шестун был задержан 13 июня после обыска, который следователи и оперативники ФСБ провели в его коттедже в поселке Большевик. Решение об аресте высокопоставленного чиновника приняла судья Юлия Сафина, сообщает РБК Уголовное дело связано с незаконным выделением четырех земельных участков в деревне Борисово. По версии следствия, в августе 2008 года без согласования с районной администрацией Шестун выделил ООО "Центр" 10 гектаров под строительство торгового центра. Земля передавалась в аренду по льготным расценкам, поскольку речь шла о возведении социально значимого объекта.Однако получившая землю компания через некоторое время переоформила участок в собственность и выкупила его у властей всего за 600 тысяч рублей, хотя его реальная стоимость, по данным следствия, составляла 62,8 миллиона рублей. В результате вместо магазина там начали строить коттеджи. Следствие считает, что афера проводилась с ведома и одобрения Шестуна.Проверки выделения земель шли с 2013 года, но следственные органы ранее вынесли 15 отказов в возбуждении уголовного дела.По пути в зал заседаний Шестун кричал журналистам, что считает свое преследование "фуфлом", "фальшью", заказом и местью со стороны губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и влиятельного генерала ФСБ Ивана Ткачева.Небольшой зал суда, где обвиняемый в течение двух часов знакомился с материалами своего дела, целиком заняли силовики и люди в гражданской одежде, сопровождавшие Шестуна при конвоировании. Чтобы на заседание смогли попасть слушатели, его пришлось перенести в более просторное помещение. Поэтому рассмотрение ходатайства следователя началось уже после официального закрытия суда - в 19:30.Чиновнику инкриминируют ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия"). Ему грозит наказание в виде 10 лет лишения свободы.Александр Шестун в суде указал, что документы о выделении земель подписывали его заместители. Кроме того, выделенная бизнесменам земля в итоге эффективно используется: на ней построен торговый центр, с которого собирают большие налоги в казну Серпуховского района.Обвиняемый напомнил, что "был главным заявителем по "игорному делу", после чего на него "обрушилось более 100 доследственных проверок"."Я никогда не сбегал ни в какую заграницу. Моя позиция открытая, я всегда стоял на рельсах интересов жителей Серпуховского района", - сказал Шестун. Он также отметил, что у него пятеро детей и 82-летняя мать.В апреле Александр Шестун опубликовал на интернет-сервисе YouTube несколько видеообращений к президенту России Владимиру Путину, в которых рассказал о давлении на него в связи с протестами против размещения "гигантского потока московского мусора" на полигоне твердых бытовых отходов "Лесная". Также Шестун связывал угрозы с тем, что он выступает "против ликвидации Серпуховского района".В роликах приводились аудиозаписи разговоров, которые Шестун якобы вел на Старой площади с начальником управления внутренней политики администрации президента Андреем Яриным, главой администрации губернатора Московской области Михаилом Кузнецовым, а также начальником управления "К" ФСБ России Иваном Ткачевым. Ткачев известен как организатор арестов экс-министра экономразвития Алексея Улюкаева, миллиардера Зиявудина Магомедова, экс-генерала МВД Дениса Сугробова и нескольких губернаторов. Также под его руководством ведется оперативное сопровождение "кокаинового дела". Собеседники Шестуна в ультимативной форме требовали его отставки под угрозой уголовного преследования.На одном из роликов мужской голос, принадлежащий, предположительно, Кузнецову, говорит главе района, что он "неоднократно перешел рубеж", и работать с ним Андрей Воробьев не может. На другой записи предполагаемый Ткачев говорит Шестуну, что его, как Сугробова, "катком переедут".За месяц до публикации обращений в интернете Шестун заявил об угрозах. Его заставляли отказаться от выдвижения на выборах, обещая в противном случае "проблемы с полицией и ФСБ".Отметим, несколько лет назад Шестун, возглавлявший Серпуховский район с 2003 года, участвовал в оперативной разработке прокуроров совместно с сотрудниками ФСБ под руководством Ткачева. Итогом этой работы стало появление аудиозаписей разговоров Шестуна с заместителем подмосковного прокурора Александром Игнатенко, начальником управления облпрокуратуры Дмитрием Урумовым и бизнесменом Иваном Назаровым. На основании этих записей СК РФ возбудил в 2011 году уголовное дело о "крышевании" незаконных казино прокурорами . Однако до суда дело не дошло, а в 2013 году все фигуранты оказались на свободе.



Предыдущая статья | Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ Шестуну предъявили обвинение в превышении полномочий с тяжкими последствиями. Он назвал их "фуфлом"





Twitter Facebook ВКонтакте Пробки в Москве Баллы по шкале Яндекс.Пробок 15.06.2018 8:22 3 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00