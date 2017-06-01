Москва выделит 580 миллионов рублей на систему штормового предупреждения

5 марта 2018 г. Москву хотят окружить "штормовым кольцом" против опасных погодных явлений

За три года на территории города, а также вблизи него предполагается установить метеостанции "штормового кольца", метеорологические локаторы и автоматические метеостанции. Это позволит прогнозировать опасные метеоявления.