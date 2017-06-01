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Москва выделит 580 миллионов рублей на систему штормового предупреждения
14 июня 2018 г. | Время публикации 13:54 | Последние изменения 14:53
Рубрики: Погода  
 
Global Look Press
Столичные власти выделят учреждениям Росгидромета в 2018-2020 годах более 574 миллионов рублей на создание системы мониторинга и предупреждения об опасных и неблагоприятных погодных явлениях. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на копию соответствующего документа.

Согласно дорожной карте, систему наблюдений за погодой создадут на 120 вышках сотовой связи вдоль всех кольцевых дорог Москвы и Подмосковья, начиная с Московского большого кольца. Также планируется установить 43 новые автоматические метеостанции, внедрить информационные системы обработки данных, создать удобные форматы предоставления информации пользователям.

Напомним, в конце апреля в результате ураганного ветра погибли четыре человека, в том числе девочка. Во время майского шквала пострадали шесть человек, из них двое детей.

Самый мощный шторм за последние годы обрушился на столичный регион 29 мая 2017 года. Тогда погибли 18 человек, пострадали около 200. Только в столице ветер повалил около 30 тысяч деревьев. Генпрокуратура назвала одной из причин катастрофических последствий неточный прогноз Росгидромета.

После разгула стихии Совет Федерации потребовал увеличить финансирование метеослужб. К ноябрю 2017 года столичные власти планировали дооснастить комплексную систему экстренного оповещения населения города об угрозах возникновения чрезвычайных ситуаций. На эти цели было выделено 76 миллионов рублей.

В начале этого года сообщалось, что Росгидромет, правительство Москвы и МЧС создадут систему прогнозирования экстремальных погодных явлений, состоящую из новых метеорологических станций, дополнительных локаторов, нового программного обеспечения и системы оповещения.

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