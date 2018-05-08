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Москва потратит 30 миллионов рублей на авиабилеты и проживание для гостей "Суперкубка легенд" в рамках ЧМ
14 июня 2018 г. | Время публикации 17:50
Рубрики: Экономика  
 
Global Look Press
В России стартовал чемпионат мира по футболу, однако связанные с ним бюджетные траты продолжаются. По данным Daily Storm, Москва потратит около 30 миллионов рублей на авиабилеты и проживание иностранных гостей "Суперкубка легенд", который столица примет в июле в рамках ЧМ.

В тендерах департамента спорта и туризма Москвы гостей из США, Великобритании, Египта, Испании, Германии, Франции, Швейцарии и других стран рекомендуется заселить в гостиницы "Ренессанс Москва Монарх Центр" и "Мариотт Москва Тверская", где ночь в самом недорогом номере стоит от 16 тысяч рублей. Еще 8,7 миллиона рублей мэрия планирует потратить на авиабилеты.

Издание также обнаружило курьезную госзакупку, связанную с ЧМ, в Подмосковье - на благоустройство парка в Солнечногорске, который не имеет никакого отношения к турниру. Тренировочных баз для футболистов в городе нет, однако под "проведение чемпионата мира" осваивается 2,6 миллиона рублей.

Ранее СМИ обнаружили, что структура МИДа - ГлавУпДК - закупила для себя и загородного клуба "Москоу кантри клаб" в подмосковном Нахабино билеты на чемпионат мира по футболу на 1,3 миллиона рублей. Москва также потратила 30 миллионов рублей на футбольные аттракционы в парках.
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