Москва потратит 30 миллионов рублей на авиабилеты и проживание для гостей "Суперкубка легенд" в рамках ЧМ

9 июня 2018 г. Москва потратила 30 миллионов рублей на футбольные аттракционы

Среди аттракционов, которыми будут развлекать москвичей и туристов - "Надувной футбол", "Настольный футбол XXL" и "Футбольный бильярд". Победителем конкурса стала недавно зарегистрированная организация.