

36-летний Иван Макрон решил сменить фамилию на Забиваку, чтобы поддержать российскую сборную Рубрики: Общество

© РИА Новости / Григорий Соколов



"Надоело, что все ненавидят и смеются над нашей сборной. Я верю, что нас ждет победа, и нашей команде сейчас нужна поддержка. Нам нужны голы, нам нужен Забивака!!!" — рассказал Макрон в интервью. Хотя по закону каждый гражданин может изменить фамилию по своему желанию, юристы заявляют о том, что товарным знаком Забивака владеет Международная федерация футбола, представители которой могут потребовать компенсацию за использование имени.



"Я бы советовал изменить хотя бы одну букву и взять фамилию Забивако, например", — предложил юрист Сергей Почтарев. Однако молодой человек заявляет, что в его паспорте должна быть указана фамилия именно Забивака. О том, что вернуть прежнюю фамилию значительно сложнее, чем взять новую, молодой человек пока не думает.



Напомним, волк Забивака стал официальным талисманом российского мундиаля: в прошлом году столичные полицейские



36-летний Иван Макрон накануне чемпионата мира по футболу решил изменить свою фамилию на Забиваку и уже собрал полный пакет документов. Юристы утверждают, что его может ожидать внушительный иск от FIFA, владеющей правами на название, сообщает телеканал "360 градусов" "Надоело, что все ненавидят и смеются над нашей сборной. Я верю, что нас ждет победа, и нашей команде сейчас нужна поддержка. Нам нужны голы, нам нужен Забивака!!!" — рассказал Макрон в интервью. Хотя по закону каждый гражданин может изменить фамилию по своему желанию, юристы заявляют о том, что товарным знаком Забивака владеет Международная федерация футбола, представители которой могут потребовать компенсацию за использование имени."Я бы советовал изменить хотя бы одну букву и взять фамилию Забивако, например", — предложил юрист Сергей Почтарев. Однако молодой человек заявляет, что в его паспорте должна быть указана фамилия именно Забивака. О том, что вернуть прежнюю фамилию значительно сложнее, чем взять новую, молодой человек пока не думает.Напомним, волк Забивака стал официальным талисманом российского мундиаля: в прошлом году столичные полицейские задержали мошенников , которые, переодевшись в костюмы талисмана, брали деньги за совместные фотографии. "Мало того, что костюм был неоригинальный, они на этом еще пытались заработать деньги", - сообщил советник по вопросам защиты бренда Международной федерации футбола (ФИФА) Алексей Швецов. По его словам, изъятый у злоумышленников костюм "занял достойное место в нашем музее контрафактов".



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 19 апреля 2017 г. В столице задержаны мошенники в костюмах волка Забиваки, зарабатывавшие на туристах

Столичные полицейские задержали мошенников, которые брали деньги за совместные фотографии, переодевшись в костюмы талисмана ЧМ-2018 волка Забиваки. Изъятый у злоумышленников костюм отправлен в музей контрафактов ФИФА.



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