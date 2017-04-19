NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
14
июня
pda
Поиск
Архив

36-летний Иван Макрон решил сменить фамилию на Забиваку, чтобы поддержать российскую сборную
14 июня 2018 г. | Время публикации 10:37
Рубрики: Общество  
 
© РИА Новости / Григорий Соколов
36-летний Иван Макрон накануне чемпионата мира по футболу решил изменить свою фамилию на Забиваку и уже собрал полный пакет документов. Юристы утверждают, что его может ожидать внушительный иск от FIFA, владеющей правами на название, сообщает телеканал "360 градусов".

"Надоело, что все ненавидят и смеются над нашей сборной. Я верю, что нас ждет победа, и нашей команде сейчас нужна поддержка. Нам нужны голы, нам нужен Забивака!!!" — рассказал Макрон в интервью. Хотя по закону каждый гражданин может изменить фамилию по своему желанию, юристы заявляют о том, что товарным знаком Забивака владеет Международная федерация футбола, представители которой могут потребовать компенсацию за использование имени.

"Я бы советовал изменить хотя бы одну букву и взять фамилию Забивако, например", — предложил юрист Сергей Почтарев. Однако молодой человек заявляет, что в его паспорте должна быть указана фамилия именно Забивака. О том, что вернуть прежнюю фамилию значительно сложнее, чем взять новую, молодой человек пока не думает.

Напомним, волк Забивака стал официальным талисманом российского мундиаля: в прошлом году столичные полицейские задержали мошенников, которые, переодевшись в костюмы талисмана, брали деньги за совместные фотографии. "Мало того, что костюм был неоригинальный, они на этом еще пытались заработать деньги", - сообщил советник по вопросам защиты бренда Международной федерации футбола (ФИФА) Алексей Швецов. По его словам, изъятый у злоумышленников костюм "занял достойное место в нашем музее контрафактов".

Twitter
facebook


Предыдущая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
В столице задержаны мошенники в костюмах волка Забиваки, зарабатывавшие на туристах
19 апреля 2017 г.
В столице задержаны мошенники в костюмах волка Забиваки, зарабатывавшие на туристах
Столичные полицейские задержали мошенников, которые брали деньги за совместные фотографии, переодевшись в костюмы талисмана ЧМ-2018 волка Забиваки. Изъятый у злоумышленников костюм отправлен в музей контрафактов ФИФА.

Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
14.06.2018   11:25
4
07:00 08:00 09:00 10:00 11:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Четверг, 14 июня 2018 г. // Последняя новость 10:37
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>