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90% жилья, строящегося в столичном регионе, может стать проблемным
14 марта 2018 г. | Время публикации 19:08 | Последние изменения 19:29
Рубрики: Недвижимость  
 
Moscow-Live.ru
Практически 90% жилых проектов, строящихся в Москве и области, могут стать проблемными, заявил журналистам на выставке MIPIM гендиректор НДВ Александр Хрусталев. Его цитирует РИА "Новости".

Он уточнил, что на рынке столичного региона реализуется 1400 проектов, при этом девелоперов, у которых нет трудностей, почти не осталось. "Риски бывают разные: и неправильная концепция, и сложности в банковском секторе, и локация", - пояснил Хрусталев. А продажам на первичном рынке жилья способствует только снижающаяся стоимость ипотеки: более 50% сделок приходится на людей, работающих в госсекторе, тогда как пять лет назад их доля составляла лишь 10%.

Ранее сообщалось, что на первичном рынке жилой недвижимости "старой Москвы" представлено немало проектов, сдавшихся более трех лет назад, но до сих пор не распроданных. Доля остатков в жилых комплексах, сданных в 2014 году и ранее, составляет 5,2% от общего количества квартир в продаже и четверть от сданного в эксплуатацию объема. В свою очередь, проекты, возведение которых началось пять и более лет назад, а разрешение на ввод в эксплуатацию было оформлено больше трех лет назад, постепенно переходят в разряд неликвидного продукта, для реализации которого нужно приложить немало усилий. Учитывая регулярный выход на рынок новых жилых комплексов, существующий объем предложения на первичном рынке уже называют избыточным.

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