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Сушка белья над газовой плитой привела к гибели троих взрослых и троих детей в Ногинске
14 марта 2018 г. | Время публикации 18:16 | Последние изменения 19:24
Рубрики: Происшествия  
 
Moscow-Live.ru
Шестеро человек погибли от отравления угарным газом в жилом доме в подмосковном Ногинске, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Инцидент произошел в поселке Красный Электрик.

Сначала в квартире на первом этаже были обнаружены тела матери и трех ее детей одиннадцати, шести и трех лет. Позже в квартире этажом выше нашли тела 74-летней женщины и ее 55-летнего сына. Предположительно, все шестеро погибли в один день.

Как сообщается на сайте ГСУ СК по Московской области, на кухне квартиры на первом этаже была зажжена газовая плита и открыта одна конфорка. Над плитой висели детские вещи. На кухне также находится отопительная колонка.

Предположительно, женщина и трое ее детей умерли от отравления скопившимся угарным газом. "В дальнейшем газ продолжал скапливаться и поступать в квартиру этажом выше. Таким образом, жильцы второй квартиры также, вероятнее всего, скончались от отравления газом", - отметили в следственном управлении.

Источник ТАСС в экстренных службах сообщает о четырех погибших, включая двух детей. По его словам, в полицию обратились родственники семьи, обеспокоенные, что их близкие давно не выходят на связь. На месте работает оперативно-следственная группа, выясняются все обстоятельства произошедшего и причина гибели людей.

Telegram-канал Mash называет причиной случившегося сбой системы газоснабжения. По данным паблика, дом 1950-х годов постройки ни разу не ремонтировали и даже не включали в план капитального ремонта. Издание добавляет, что 10-го или 11 марта из-за "затора вентиляционных клапанов" газ пошел в две квартиры.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). При расследовании будет проверена исправность газовой системы дома, засоренность каналов дымохода и вентиляции. Следствие также выяснит, когда проводилась проверка этих систем.
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Четверг, 15 марта 2018 г. // Последняя новость 14 марта 2018 г. 20:38
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