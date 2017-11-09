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Студентку Тимирязевской академии оштрафовали на 20 тысяч за пикет, в котором она не участвовала
14 марта 2018 г. | Время публикации 15:52 | Последние изменения 16:52
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
Коптевский районный суд Москвы оштрафовал студентку Тимирязевской академии Марию Кузичеву на 20 тысяч рублей за организацию пикета, в котором она не участвовала. Об этом сообщается на странице профсоюза "Университетская солидарность" в Facebook.

В декабре 2017 года студенты вышли с одиночными пикетами в поддержку декана факультета агрономии и биотехнологии Александра Соловьева, которого уволила с этой должности ректор Тимирязевской академии Галина Золина. Сотрудники академии связали это с тем, что Соловьев — один из организаторов акции против застройки опытных полей элитным жильем. На следующий день после пикетов в студенческое общежитие пришла ректор, увидевшая плакаты и опечатавшая комнату для самоподготовки. 27 декабря в общежитие приехали сотрудники полиции, которых интересовало, кто является организатором акций. Полицейские обошли комнаты четырех студенток, участвовавших в одиночном пикете, и вызвали их в отдельную комнату. К девушкам долгое время никого не пускали, включая приехавших в общежитие адвоката и муниципальных депутатов, сообщает ОВД-Инфо. Депутата Юлию Галямину опрашивала полиция за "силовое проникновение на режимный объект". Галямина позднее сообщила в Twitter, что студенткам угрожали отчислением. Между тем оштрафованная судом Мария Кузичева была коменданткой общежития и пустила студентов с плакатами в комнату для самоподготовки, не участвуя при этом в самих пикетах.

Протестные акции возле Тимирязевской академии активно начались с ноябрьского митинга. Организаторы акции сетовали, что Министерство сельского хозяйства отменило выборы ректора и назначило на эту должность коллегу экс-министра сельского хозяйства, у которой нет профильного образования. Меньше чем за год вуз покинули десятки сотрудников, которых лишили надбавок к зарплате, и в академии некому ухаживать за опытными полями. Протестующие опасаются, что землю все-таки заберут под предлогом неэффективного использования и возведут там элитное жилье.
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