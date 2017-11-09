Студентку Тимирязевской академии оштрафовали на 20 тысяч за пикет, в котором она не участвовала

28 декабря 2017 г. На муниципального депутата напали во время пикета у Тимирязевской академии

Неизвестный мужчина разбил телефон муниципальному депутату Евгению Белавскому, а участника пикета обвинил в незаконном массовом мероприятии и вызвал полицию.