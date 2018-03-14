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Мокрый снег и порывистый ветер ожидаются в столице в ближайшие часы
14 марта 2018 г. | Время публикации 12:39
Рубрики: Погода  
 
Moscow-Live.ru
Мокрый снег, дождь, гололед и ветер до 15 метров в секунду ожидается в Москве и Московской области в ближайшие часы. Об этом сообщается на сайте столичного главка МЧС.

"В ближайшие 1-3 часа 14 марта с сохранением в начале ночи с 14 на 15 марта в Москве и Московской области местами ожидаются осадки (мокрый снег, дождь), гололед, ветер порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.При непогоде возможны местами повреждения линий электропередач, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укреплённых рекламных конструкций, повреждения и затруднение движения транспорта.

Водителям рекомендуется снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих машин и избегать внезапных маневров. Автомобиль рекомендовано парковать в гараж, а при его отсутствии - вдали от слабо укрепленных конструкций. Пешеходам рекомендовано обозначить себя светоотражающими элементами при движении по краю проезжей части.

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