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Мониторинг состояния деревьев могут ввести в столице
14 марта 2018 г. | Время публикации 08:39 | Последние изменения 09:52
Рубрики: Экология  
 
Moscow-Live.ru
Глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский допустил возможность введения мониторинга особо ценных деревьев в городе. Эту идею он поддержал по итогам первого заседания Международного экспертного совета по вопросам экологии при правительстве Москвы, сообщает ТАСС.

"Профессор из Италии высказывал [предложение], что нужно мониторить зеленые насаждения, <...> чтобы делать правильные выводы дальнейшего развития. У нас есть в Москве дорогие деревья, которые мы высаживаем в центре по программе "Моя улица" на той же Тверской. Конечно, каждое дерево оснастить такими системами проблематично, да и не нужно. Вот какие-то деревья в знаковых местах, где необходимо следить за их состоянием, - вполне реальная тема. Я думаю, она в Москве может прижиться", - сказал Кульбачевский журналистам.

Также Кульбачевский поддержал высказанную на заседании идею разработать долгосрочную экологическую стратегию столицы до 2050 года. По его словам, текущая стратегия рассчитана до 2030 года, и 12 лет может быть недостаточным сроком для планирования развития таких агломераций, как московская. Между тем около года назад экологи заявили, что столичные власти тратят больше двух миллиардов рублей в год на ландшафт и озеленение, однако столичная природа беднеет и деградирует. По словам биологов, за последние 10 лет был вырублен целый лес размером с Куркино и исчезла треть соловьев.

Причиной этого является неграмотный уход за живой природой. По словам экспертов, стричь траву и выгребать листья пытаются даже на особо охраняемых территориях, которые должны содержаться исключительно в природных режимах. Из-за перепланировки 450 парков и замены естественной растительности моногазонами там существенно снизилось биологическое разнообразие, с лугов исчезают птицы, а рулонные газоны живут до первой засухи. Все это приводит к разрушению естественных экосистем.

Столичные же чиновники продолжают утверждать, что Москва является "зеленым мегаполисом", где на человека приходится 40 квадратных метров зеленых насаждений, в два раза превышая европейские показатели. Между тем съемки с воздуха говорят об обратном: по словам экологов, площадь зеленых территорий распределена очень неравномерно и по большей части приходится на парки и лесопарки. По данным "Гринпис России", в Новокосино и Марьино плотность зелени составляет 3,1–3,8 квадратных метра на человека, в 63 районах из 125 на каждого жителя приходится меньше 25 квадратных метров. А самый экологически бедный в столице - Северный округ: там на человека приходится 5 квадратных метров травы, кустов и деревьев.

Такая "разноголосица" связана в том числе различиями в методиках учета: в число зеленых зон включают только насаждения общего пользования, исключают дворовые территории или учитывают сравнительно благополучную ситуацию в Новой Москве. Между тем на деле зелени в Москве с каждым годом становится меньше. Так, за последние 10–12 лет в столице исчезло примерно 800 гектаров зелени, и обещания открыть парки в промзонах остаются лишь на бумаге. При этом от массовых вырубок и укладки плитки в зеленых зонах никто отказываться не собирается.

Ситуацию усугубляет превращение зеленых зон во фрагментированные экосистемы, закупоренные в анклавы, разделение парка трассами и жилыми массивами и отсутствие "природных коридоров" для животных, а также действия коммунальщиков, которые пилят деревья и косят газоны как заблагорассудится, а за непокос травы работников еще и штрафуют. По словам экспертов, охраной природы в Москве занимаются далекие от ее проблем люди: профессионалов по этой теме среди руководителей в департаменте охраны природы нет, а в Минприроды почти нет руководителей с биологическим образованием. А все инициативы, с которыми биологи выходили в департамент, не принимаются в расчет.

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