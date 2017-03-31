Власти Москвы отказались от льготной ипотеки по программе реновации: ставки и так падают Рубрики: Недвижимость

Moscow-Live.ru



"Пока льготную ипотеку мы не разрабатываем, потому что ставки Центробанка из года в год падают, количество ипотечных кредитов увеличивается. За последний год очень серьезно доля ипотечных кредитов на рынке новостроек в Москве выросла", - сказал Хуснуллин. По его словам, власти пока ограничатся



В апреле 2017 года мэр Москвы Сергей Собянин поручил разработать механизм льготной ипотеки для жильцов сносимых пятиэтажек, которые при переселении захотят увеличить жилплощадь. Уточнялось, что в разработке ипотечной программы примет участие Агентство по ипотечному жилищному кредитованию как основной государственный институт развития ипотеки в России. Назывались разные процентные ставки, которые могли действовать для участников льготной программы, среди них 7%, 8,5% и 9% годовых.



В августе Хуснуллин сообщал, что механизм льготной ипотеки по программе реновации будет разработан в течение месяца. В декабре он заявил, что условия предоставления льготной ипотеки могут разработать к середине 2018 года. Он пояснял, что пока "важно поднять волну переселения", а возможность покупки дополнительных площадей появится тогда, когда эти площади будут построены.



Московский фонд реновации, в свою очередь, 3 марта объявил, что планирует в течение двух месяцев вместе со "Сбербанком" разработать программу льготной ипотеки в размере 7% годовых для переселенцев, рассчитывающих на расширение жилплощади. "Все будет ясно через два месяца", - сообщал первый заместитель гендиректора фонда по экономике и финансам Петр Тихомиров.



Напомним, сейчас участники программы за доплату могут приобрести квартиры в том же доме, где им предоставляется равнозначное жилье, либо в другом доме, но в том же районе. Доплатить можно за одну или несколько квартир, но их общая площадь не должна превышать 100 квадратных метров. Сумма доплаты рассчитывается по рыночной цене.



Помимо собственных средств для доплаты разрешается привлекать материнский капитал, жилищные субсидии, государственные жилищные сертификаты и другие не запрещенные законодательством РФ источники. По словам мэра, порядок приобретения дополнительных метров и квартир впоследствии будет корректироваться с учетом наработанного опыта. Заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин подтвердил, что столичные власти решили не предоставлять льготную ипотеку участникам программы реновации. Глава столичного стройкомплекса говорил это еще в конце января и повторил в среду в беседе с ТАСС."Пока льготную ипотеку мы не разрабатываем, потому что ставки Центробанка из года в год падают, количество ипотечных кредитов увеличивается. За последний год очень серьезно доля ипотечных кредитов на рынке новостроек в Москве выросла", - сказал Хуснуллин. По его словам, власти пока ограничатся скидкой для желающих купить дополнительные квадратные метры. "А уже брать человеку ипотеку или искать другие источники - это желания и возможности самого человека", - сказал заммэра.В апреле 2017 года мэр Москвы Сергей Собянин поручил разработать механизм льготной ипотеки для жильцов сносимых пятиэтажек, которые при переселении захотят увеличить жилплощадь. Уточнялось, что в разработке ипотечной программы примет участие Агентство по ипотечному жилищному кредитованию как основной государственный институт развития ипотеки в России. Назывались разные процентные ставки, которые могли действовать для участников льготной программы, среди них 7%, 8,5% и 9% годовых.В августе Хуснуллин сообщал, что механизм льготной ипотеки по программе реновации будет разработан в течение месяца. В декабре он заявил, что условия предоставления льготной ипотеки могут разработать к середине 2018 года. Он пояснял, что пока "важно поднять волну переселения", а возможность покупки дополнительных площадей появится тогда, когда эти площади будут построены.Московский фонд реновации, в свою очередь, 3 марта объявил, что планирует в течение двух месяцев вместе со "Сбербанком" разработать программу льготной ипотеки в размере 7% годовых для переселенцев, рассчитывающих на расширение жилплощади. "Все будет ясно через два месяца", - сообщал первый заместитель гендиректора фонда по экономике и финансам Петр Тихомиров.Напомним, сейчас участники программы за доплату могут приобрести квартиры в том же доме, где им предоставляется равнозначное жилье, либо в другом доме, но в том же районе. Доплатить можно за одну или несколько квартир, но их общая площадь не должна превышать 100 квадратных метров. Сумма доплаты рассчитывается по рыночной цене.Помимо собственных средств для доплаты разрешается привлекать материнский капитал, жилищные субсидии, государственные жилищные сертификаты и другие не запрещенные законодательством РФ источники. По словам мэра, порядок приобретения дополнительных метров и квартир впоследствии будет корректироваться с учетом наработанного опыта.



Предыдущая статья | Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 30 января 2018 г. Участникам реновации дадут 10-процентную скидку на докупку квадратных метров, льготной ипотеки не будет

Мэрия утвердила порядок приобретения квартир большей площади или с большим количеством комнат за доплату. Размер доплаты будет устанавливаться экспертами по рыночной цене. От льготной ипотеки решено отказаться. 19 октября 2017 г. Чиновники поспешили заявить о повышенном спросе на ипотеку для участников реновации 31 марта 2017 г. Жителям столичных хрущевок могут предложить льготную ипотеку

