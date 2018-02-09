Памятную доску Борису Немцову откроют в центре Москвы 16 марта

Памятную доску Борису Немцову установят 16 марта на доме 3 на Малой Ордынке, где жил убитый политик. Об этом сообщила на своих страницах в соцсетях кандидат в президенты РФ Ксения Собчак, по просьбе которой столичные власти разрешили установку мемориального знака
.
"Сегодня удалось завершить весь формальный марафон с памятной табличкой на доме Бориса Немцова. <...> Мы получили разрешение мэрии и наконец собрали подписи жильцов того самого дома, хоть это было и очень непросто. Спасибо им большое!" - написала Собчак в Instagram
. Открытие мемориальной таблички состоится в 17:00.
Незадолго до третей годовщины гибели Немцова мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение об установке памятного знака политику при условии, что жители дома согласятся. В распоряжении говорится, что табличка устанавливается "в целях увековечения памяти выдающегося государственного и общественного деятеля Российской Федерации Бориса Ефимовича Немцова". Табличка монтируется на общественные деньги.
Помимо Собчак об увековечивании памяти Немцова в Москве просили Партия народной свободы (ПАРНАС) и Комитет действий, посвященных памяти Бориса Немцова. В ПАРНАС предлагали установить памятный знак на Большом Москворецком мосту, где политик был убит, и мемориальную доску с барельефом на здании офиса партии на Пятницкой улице, 14, строение 1, где Немцов работал последние годы жизни.
До сих пор столичные власти отвергали просьбы сторонников Немцова. В 2015 году тогдашний председатель комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме Лев Лавренов заявил, что памятный знак на Большом Москворецком мосту, по сути, будет памятником "убийству Немцова"
, и предположил, что если бы политик остался жив, вопрос о его увековечивании не стоял бы.
Год спустя в мэрии заявили, что появление мемориальной доски может "расколоть общество"
. Активисты несколько раз самостоятельно устанавливали таблички в память Немцова на доме в Климентовском переулке, имеющем общую стену с домом на Малой Ордынке, но их каждый раз срывали члены радикального движения SERB.