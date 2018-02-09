Памятную доску Борису Немцову откроют в центре Москвы 16 марта

22 февраля 2018 г. Власти Москвы разрешили установить памятную доску Борису Немцову после просьбы Собчак

Памятная доска политику Борису Немцову будет установлена на доме 3 на Малой Ордынке, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Доска будет установлена за общественные деньги при согласовании с жителями дома.