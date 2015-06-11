Мусоросжигательные печи в районе МГУ по-прежнему действуют, заявили муниципальные депутаты

Мусоросжигательные печи на территории МГУ продолжают действовать, несмотря на шумиху в СМИ и внимание со стороны Совета по правам человека при президенте России. В этом убедились муниципальные депутаты, проведшие рейд по территории вблизи МГУ 11 марта и сообщившие о действующих печах в соцсетях.
"Сегодня вместе с коллегами - депутатами района Раменки Натальей Каплиной, Алексеем Барановым и съемочной группой программы "Вести-Москва" побывали в "Шанхае", расположенном в непосредственной близости от МГУ и жилых домов, - написал у себя на странице в Facebook
вечером 11 марта глава Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского Александр Сухоруков. - Свалка, расположенная недалеко от МГУ, никуда не делась, продолжают разбирать, "складировать" и сжигать мусор. Вонь неимоверная, но никто этого не замечает - работа кипит полным ходом. Наш приезд немного возбудил сотрудников свалки, им пришлось приостановить свою работу. Охранники много звонили, мусоровозы прекратили движение, но думаю, возобновят деятельность после нашего отъезда. Печально".
"Поражает полное бездействие балансодержателя этой территории - МГУ. Интересно, кто в ректорате покрывает все это? Свалки, незаконные бизнесы, сжигание мусора, навалы грунта?" - задается вопросом в Facebook
один из участников рейда муниципальный депутат Алексей Баранов. Активисты намерены вновь привлечь к проблеме внимание и организовать массовый митинг.
7 марта Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека обратился в столичную прокуратуру
в связи с жалобами жителей района Раменки на неприятный запах с территории, находящейся за библиотекой МГУ на Ломоносовском проспекте. По данным СМИ, там организована несанкционированная свалка бытовых отходов, которые сжигаются в огромных печах-буржуйках
. За день печи сжигают содержимое нескольких мусоровозов: при попытке привести пожарных на место, где жгут негабаритный мусор, активист и житель района Печатники Рустам Билялов получил повреждения лица и сотрясение мозга.
Свалка находится на территории гаражного кооператива, под вывеской которого скрываются мастерские по переделке угнанных авто. Помимо них на территории промзоны расположились общежития, магазины и предприятия общепита для мигрантов. Несмотря на обращения местных жителей в прокуратуру
, возмущение руководства МГУ и рейды ОМОН, стихийный поселок, получивший название "автомобильного Шанхая" существует до сих пор.