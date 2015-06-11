Мусоросжигательные печи в районе МГУ по-прежнему действуют, заявили муниципальные депутаты

8 марта 2018 г. Мусоросжигательными печами в районе МГУ займется прокуратура

На свалку в районе МГУ, мусор на которой сжигается в печах, обратили внимание в Совете по правам человека. Члены Совета обратились в прокуратуру: в МГУ сообщили, что "активно сотрудничают с органами власти" в решении проблемы.