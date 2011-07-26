Экс-директора школы, который построил на поборы "мраморно-золотой" особняк и 7 лет был в бегах, поймали в шкафу матери

26 июля 2011 г. Беглый директор школы жил как миллионер. Его защитники отбиваются от "нападок нищеты"

Кадры с обыска в подмосковном особняке директора школы 1317 обошли все СМИ. Роскошь, в которой он жил, не сопоставима с его официальным окладом. Защитники школы считают жалобы на директора "нападками нищеты".