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Экс-директора школы, который построил на поборы "мраморно-золотой" особняк и 7 лет был в бегах, поймали в шкафу матери
14 марта 2018 г. | Время публикации 13:27
Рубрики: Криминал  
 
Константин Петров | specialschool.ru
В столице задержали бывшего директора школы 1317 Константина Петрова, который семь лет находился в федеральном розыске по делу о многомиллионном мошенничестве. Пресс-служба ГУ МВД по Москве сообщает о задержании 39-летнего экс-руководителя, не называя его имени и номера школы, которой он управлял. Однако прочие указанные в материале факты совпадают с биографией Петрова.

В полиции не уточняют и обстоятельств задержания беглого директора. Сообщается лишь, что это произошло в квартире на улице Академика Анохина в ходе оперативно-розыскных мероприятий. По данным телеканала НТВ, Петрова задержали в квартире его матери, когда он чинил там трубу. Мужчину опознала консьержка. При появлении сотрудников полиции Петров пытался спрятаться в шкафу.

Уголовное дело против Константина Петрова и одного из его заместителей было возбуждено в мае 2011 года по статьям 159 УК РФ "Мошенничество" и ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий". Следователи установили, что Петров присваивал деньги родителей, поступавшие в фонд поддержки образования "Школьный попечительский совет".

Так, зачисление ребенка в первый класс стоило 150 тысяч рублей, а если дошкольник не ходил в подготовительный класс - 500 тысяч рублей. Кроме того, родители платили ежемесячные взносы от 8 до 13 тысяч рублей. Платить надо было и за секции, куда детей записывали по "настоятельной рекомендации учителей". При этом на кружки выделялись бюджетные средства.

Один из родителей отдал миллион рублей, чтобы для его ребенка создали индивидуальную программу, отмечает НТВ. В действительности деньги шли не на нужды школы, а переводились на личные счета учредителей школьного фонда. В результате было похищено 28 миллионов рублей. Примечательно, что многие родители, на деньги которых роскошествовал экс-директор, знали о махинациях, но защищали его, а в нападках обвиняли "неудовлетворенных высокими ценами мамаш".

Наибольший же резонанс в этой истории вызвали кадры обысков в загородном особняке Петрова: следователи там буквально заблудились. Поместье состояло из двух зданий, соединенных бассейном с водой из артезианских источников. Фасад был отделан итальянской мозаикой с позолотой. На потолке купальни повторялась роспись Сикстинской капеллы.

В отделке интерьеров использовались мрамор, золото, натуральные минералы, шкуры экзотических животных. Так, диван был обит кожей 11-метровой анаконды, со вставками из панцирей галапагосских черепах. Стены гостиной были инкрустированы жемчугом, стены личного кабинета обиты шелком. Кроме того, в собственности Петрова оказались несколько квартир в Москве и автопарк люксовых машин. Все эти ценности были арестованы.

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