NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
15
марта
pda
Поиск
Архив

МЧС продлило экстренное предупреждение о непогоде на 15 марта
14 марта 2018 г. | Время публикации 20:00 | Последние изменения 20:19
Рубрики: Погода  
 
Moscow-Live.ru
Столичное управление МЧС продлило до четверга экстренное предупреждение о непогоде в Москве и Подмосковье. 15 марта ожидается сильный снег, его налипание на проводах и деревьях, днем метель при ветре порывами до 15 метров в секунду. К вечеру температура понизится до минус 7 - минус 10 градусов, будет сильная гололедица, говорится на сайте ведомства.

По прогнозу Гидрометцентра России, снег ожидается и в ночь на четверг. Температура в Москве составит минус 2 - минус 4 градуса, по области до минус 7. До вечернего похолодания в столице будет от минус двух до нуля, по области от минус 4 до плюс одного градуса, к вечеру до минус 10.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
15.03.2018   2:32
0
22:00 23:00 00:00 01:00 02:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Четверг, 15 марта 2018 г. // Последняя новость 14 марта 2018 г. 20:38
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>