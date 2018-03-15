

МЧС продлило экстренное предупреждение о непогоде на 15 марта Рубрики: Погода

Moscow-Live.ru



По прогнозу Столичное управление МЧС продлило до четверга экстренное предупреждение о непогоде в Москве и Подмосковье. 15 марта ожидается сильный снег, его налипание на проводах и деревьях, днем метель при ветре порывами до 15 метров в секунду. К вечеру температура понизится до минус 7 - минус 10 градусов, будет сильная гололедица, говорится на сайте ведомства.По прогнозу Гидрометцентра России , снег ожидается и в ночь на четверг. Температура в Москве составит минус 2 - минус 4 градуса, по области до минус 7. До вечернего похолодания в столице будет от минус двух до нуля, по области от минус 4 до плюс одного градуса, к вечеру до минус 10.



Предыдущая статья | Следующая статья



Twitter Facebook ВКонтакте Пробки в Москве Баллы по шкале Яндекс.Пробок 15.03.2018 2:32 0 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00