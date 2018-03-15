МЧС продлило экстренное предупреждение о непогоде на 15 марта

Столичное управление МЧС продлило до четверга экстренное предупреждение о непогоде в Москве и Подмосковье. 15 марта ожидается сильный снег, его налипание на проводах и деревьях, днем метель при ветре порывами до 15 метров в секунду. К вечеру температура понизится до минус 7 - минус 10 градусов, будет сильная гололедица, говорится на сайте
ведомства.
По прогнозу Гидрометцентра России
, снег ожидается и в ночь на четверг. Температура в Москве составит минус 2 - минус 4 градуса, по области до минус 7. До вечернего похолодания в столице будет от минус двух до нуля, по области от минус 4 до плюс одного градуса, к вечеру до минус 10.