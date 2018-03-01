

В Фонде профилактики рака назвали бесполезным медобследование, которым москвичей завлекают на выборы Рубрики: Общество

Global Look Press



Напомним, программа скрининга, как ее называет департамент здравоохранения Москвы, пройдет при поддержке Московского клинического центра имени С.И. Логинова 17-го и 18 марта. Женщинам вне зависимости от возраста предлагается сделать анализ крови на предрасположенность к раку молочной железы и яичников, мужчинам старше 40 лет - анализ на признаки рака простаты.



17 марта прием пройдет в 10 поликлиниках в каждом округе Москвы, кроме Центрального, и в Троицке. В день выборов - в медкабинетах десяти школ, где будут работать избирательные участки. Адреса указаны на



По словам директора Фонда профилактики рака, акция депздрава в действительности не имеет никакого отношения к скринингу, так как он не может быть однократным мероприятием. "Скрининг - это регулярные мероприятия по выявлению бессимптомных опухолей, которые проводятся с одной аудиторией с постоянным измерением эффективности", - пояснил Фоминцев. При нынешнем подходе замерить успешность московской акции будет невозможно.



Фоминцев также отметил, что анализ крови PSA (ПСА) для мужчин не используется ни в одной стране мира, так как приводит к гипердиагностике - ошибочному медицинскому заключению о наличии болезни или ее осложнений, которые на самом деле отсутствуют или выражены слабее, чем указывается в заключении.



"Применение PSA приведет к большему вреду, чем к пользе, потому что будет выявлено огромное количество так называемых ранних раков простаты, которые не требуют лечения, а требуют только наблюдения. Скорее всего, часть этих больных будет прооперирована, а вред от операции превышает в данном случае вред от самой опухоли", - пояснил директор фонда.



"Безумием" он назвал и повальное применение анализа ВRCA, который предлагается для женщин. "Это в какой-то степени скрининг предрасположенности к раку, но его имеет смысл проводить только в группах, где есть подозрения на такие мутации, семейный анамнез", - отметил Фоминцев. Хуже всего то, что даже в случае выявления мутации женщинам будет нечего предложить - только рекомендации по снижению риска, "но бесплатно это сделать не выйдет нигде".



"Анализы PSA и BRCA, по сути, - это все, что можно выжать из крови. Эти анализы выглядят как плюс-минус доказательные, но на самом деле ни у одного, ни у другого метода нет ни единого доказательства пользы с точки зрения снижения смертности от рака", - сказал Фоминцев. При этом затраты на сами анализы и логистику довольно высоки - в частной клинике самый дешевый анализ BRCA стоит 4 тысячи рублей.



"Это просто такое телодвижение - им сказали что-то сделать - они сделали и отчитались. А им скажут: "Какие молодцы, как хорошо придумали! Креативненько!". Да не вопрос, креативненько, денег только жаль и жаль времени людей, которые этим всем будут заниматься, а потрачено на это будет приличное количество человеко-часов медицинских работников и организаторов здравоохранения", - заключил Фоминцев. Директор Фонда профилактики рака Илья Фоминцев скептически отнесся к массовому обследованию москвичей на онкологию накануне и в день президентских выборов. Он назвал акцию бесполезной и пожалел, что на нее будет потрачено много денег и времени медицинских работников, сообщает mbk.sobchakprotivvseh.ru Напомним, программа скрининга, как ее называет департамент здравоохранения Москвы, пройдет при поддержке Московского клинического центра имени С.И. Логинова 17-го и 18 марта. Женщинам вне зависимости от возраста предлагается сделать анализ крови на предрасположенность к раку молочной железы и яичников, мужчинам старше 40 лет - анализ на признаки рака простаты.17 марта прием пройдет в 10 поликлиниках в каждом округе Москвы, кроме Центрального, и в Троицке. В день выборов - в медкабинетах десяти школ, где будут работать избирательные участки. Адреса указаны на сайте депздрава . Исследования займут до трех месяцев, результаты можно будет получить по электронной почте или в поликлинике по месту прикрепления.По словам директора Фонда профилактики рака, акция депздрава в действительности не имеет никакого отношения к скринингу, так как он не может быть однократным мероприятием. "Скрининг - это регулярные мероприятия по выявлению бессимптомных опухолей, которые проводятся с одной аудиторией с постоянным измерением эффективности", - пояснил Фоминцев. При нынешнем подходе замерить успешность московской акции будет невозможно.Фоминцев также отметил, что анализ крови PSA (ПСА) для мужчин не используется ни в одной стране мира, так как приводит к гипердиагностике - ошибочному медицинскому заключению о наличии болезни или ее осложнений, которые на самом деле отсутствуют или выражены слабее, чем указывается в заключении."Применение PSA приведет к большему вреду, чем к пользе, потому что будет выявлено огромное количество так называемых ранних раков простаты, которые не требуют лечения, а требуют только наблюдения. Скорее всего, часть этих больных будет прооперирована, а вред от операции превышает в данном случае вред от самой опухоли", - пояснил директор фонда."Безумием" он назвал и повальное применение анализа ВRCA, который предлагается для женщин. "Это в какой-то степени скрининг предрасположенности к раку, но его имеет смысл проводить только в группах, где есть подозрения на такие мутации, семейный анамнез", - отметил Фоминцев. Хуже всего то, что даже в случае выявления мутации женщинам будет нечего предложить - только рекомендации по снижению риска, "но бесплатно это сделать не выйдет нигде"."Анализы PSA и BRCA, по сути, - это все, что можно выжать из крови. Эти анализы выглядят как плюс-минус доказательные, но на самом деле ни у одного, ни у другого метода нет ни единого доказательства пользы с точки зрения снижения смертности от рака", - сказал Фоминцев. При этом затраты на сами анализы и логистику довольно высоки - в частной клинике самый дешевый анализ BRCA стоит 4 тысячи рублей."Это просто такое телодвижение - им сказали что-то сделать - они сделали и отчитались. А им скажут: "Какие молодцы, как хорошо придумали! Креативненько!". Да не вопрос, креативненько, денег только жаль и жаль времени людей, которые этим всем будут заниматься, а потрачено на это будет приличное количество человеко-часов медицинских работников и организаторов здравоохранения", - заключил Фоминцев.



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