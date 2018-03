На Мясницкой снесли билетный киоск, заслонявший вид на "красоту" театра Et Cetera - одного из самых уродливых в Москве Рубрики: Архитектура

Moscow-Live.ru



В январе народный артист РСФСР обратился к главе департамента транспорта Москвы Максиму Ликсутову с просьбой перенести билетный киоск на несколько метров влево, чтобы "открыть для взоров москвичей всю красоту здания московского театра". Калягин писал, что ларек закрывает "красивую арку" парадного входа, а также подчеркивал, что для него это "катастрофа" и "не мелочь". Судя по фото на сайте Варламова, вместо переноса мэрия решила вовсе избавиться от киоска.



Новое здание театра Et Cetera на Мясницкой улице открылось в 2005 году и вскоре оказалось в центре скандала. Заслуженный архитектор Александр Великанов, числящийся автором проекта, открестился от здания, заявив, что не имеет отношения к результату. Он пояснил, что отделку и проектирование фасадов с ним не обсуждали.



"Я старый человек, мне просто стыдно, что про меня могут подумать, что я это спроектировал. <...> Если бы этот театр был дипломным проектом, его бы защитить не удалось. Даже как курсовая он больше "тройки" не получил бы", - говорил Великанов в интервью



"Это выглядит так, будто триумфальными арками и величественными римскими колоннами решили украсить цирк-шапито, причем, пока украшали, настоящие колонны и арки сперли, и вместо них штатный художник шапито что-то такое сварганил по мотивам", -



Худрук театра, напротив, очень доволен. На



"Я убедил группу талантливых архитекторов смешать все стили. Они иронично выслушивали мои бредовые фантазии, но в чем-то я сумел сломать их ученый академизм", - пишет Калягин. Получившееся здание во Фроловом переулке, по его мнению, "не может остаться незамеченным: взгляд невольно останавливается и на дворцовом портале, скопированном с дворца в Бурже, и на конструктивистской башне, и на окнах театра, разных стилей и форм..." На Мясницкой улице снесли киоск по продаже проездных билетов напротив парадного входа в театр Et Cetera, здание которого считается одним из самых уродливых и безвкусных в Москве. Ранее художественный руководитель театра Александр Калягин пожаловался столичным властям, что "прозаическая будка" нарушает "всю красоту и гармонию прекрасного здания". Об этом пишет блогер Илья Варламов.В январе народный артист РСФСР обратился к главе департамента транспорта Москвы Максиму Ликсутову с просьбой перенести билетный киоск на несколько метров влево, чтобы "открыть для взоров москвичей всю красоту здания московского театра". Калягин писал, что ларек закрывает "красивую арку" парадного входа, а также подчеркивал, что для него это "катастрофа" и "не мелочь". Судя по фото на сайте Варламова, вместо переноса мэрия решила вовсе избавиться от киоска.Новое здание театра Et Cetera на Мясницкой улице открылось в 2005 году и вскоре оказалось в центре скандала. Заслуженный архитектор Александр Великанов, числящийся автором проекта, открестился от здания, заявив, что не имеет отношения к результату. Он пояснил, что отделку и проектирование фасадов с ним не обсуждали."Я старый человек, мне просто стыдно, что про меня могут подумать, что я это спроектировал. <...> Если бы этот театр был дипломным проектом, его бы защитить не удалось. Даже как курсовая он больше "тройки" не получил бы", - говорил Великанов в интервью "Коммерсанту" "Это выглядит так, будто триумфальными арками и величественными римскими колоннами решили украсить цирк-шапито, причем, пока украшали, настоящие колонны и арки сперли, и вместо них штатный художник шапито что-то такое сварганил по мотивам", - отзывался о здании Et Cetera архитектурный критик Григорий Ревзин.Худрук театра, напротив, очень доволен. На сайте Et Cetera Калягин рассказывает, что хотел воплотить в проекте "все свои представления об идеальном театре". Предложения итальянских архитекторов артисту не понравились: "театр у них походил на какое-то казенное учреждение или шикарный супермаркет. А я уверен, театральное здание - это не случайное помещение, оно не может быть безликим"."Я убедил группу талантливых архитекторов смешать все стили. Они иронично выслушивали мои бредовые фантазии, но в чем-то я сумел сломать их ученый академизм", - пишет Калягин. Получившееся здание во Фроловом переулке, по его мнению, "не может остаться незамеченным: взгляд невольно останавливается и на дворцовом портале, скопированном с дворца в Бурже, и на конструктивистской башне, и на окнах театра, разных стилей и форм..."



Предыдущая статья



Twitter Facebook ВКонтакте Пробки в Москве Баллы по шкале Яндекс.Пробок 15.03.2018 2:32 0 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00