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На Мясницкой снесли билетный киоск, заслонявший вид на "красоту" театра Et Cetera - одного из самых уродливых в Москве
14 марта 2018 г. | Время публикации 20:38 | Последние изменения 20:40
Рубрики: Архитектура  
 
Moscow-Live.ru
На Мясницкой улице снесли киоск по продаже проездных билетов напротив парадного входа в театр Et Cetera, здание которого считается одним из самых уродливых и безвкусных в Москве. Ранее художественный руководитель театра Александр Калягин пожаловался столичным властям, что "прозаическая будка" нарушает "всю красоту и гармонию прекрасного здания". Об этом пишет блогер Илья Варламов.

В январе народный артист РСФСР обратился к главе департамента транспорта Москвы Максиму Ликсутову с просьбой перенести билетный киоск на несколько метров влево, чтобы "открыть для взоров москвичей всю красоту здания московского театра". Калягин писал, что ларек закрывает "красивую арку" парадного входа, а также подчеркивал, что для него это "катастрофа" и "не мелочь". Судя по фото на сайте Варламова, вместо переноса мэрия решила вовсе избавиться от киоска.

Новое здание театра Et Cetera на Мясницкой улице открылось в 2005 году и вскоре оказалось в центре скандала. Заслуженный архитектор Александр Великанов, числящийся автором проекта, открестился от здания, заявив, что не имеет отношения к результату. Он пояснил, что отделку и проектирование фасадов с ним не обсуждали.

"Я старый человек, мне просто стыдно, что про меня могут подумать, что я это спроектировал. <...> Если бы этот театр был дипломным проектом, его бы защитить не удалось. Даже как курсовая он больше "тройки" не получил бы", - говорил Великанов в интервью "Коммерсанту".

"Это выглядит так, будто триумфальными арками и величественными римскими колоннами решили украсить цирк-шапито, причем, пока украшали, настоящие колонны и арки сперли, и вместо них штатный художник шапито что-то такое сварганил по мотивам", - отзывался о здании Et Cetera архитектурный критик Григорий Ревзин.

Худрук театра, напротив, очень доволен. На сайте Et Cetera Калягин рассказывает, что хотел воплотить в проекте "все свои представления об идеальном театре". Предложения итальянских архитекторов артисту не понравились: "театр у них походил на какое-то казенное учреждение или шикарный супермаркет. А я уверен, театральное здание - это не случайное помещение, оно не может быть безликим".

"Я убедил группу талантливых архитекторов смешать все стили. Они иронично выслушивали мои бредовые фантазии, но в чем-то я сумел сломать их ученый академизм", - пишет Калягин. Получившееся здание во Фроловом переулке, по его мнению, "не может остаться незамеченным: взгляд невольно останавливается и на дворцовом портале, скопированном с дворца в Бурже, и на конструктивистской башне, и на окнах театра, разных стилей и форм..."
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Четверг, 15 марта 2018 г. // Последняя новость 14 марта 2018 г. 20:38
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