Жители Подмосковья повторно перекрыли Новорязанское шоссе, протестуя против мусоросжигательного завода: ВИДЕО

Жители Воскресенского района перекрыли Новорязанское шоссе в районе деревни Степанщино, протестуя против политики подмосковных властей. Как сообщил новостной проект INFOX.ru, люди считают, что власти пытаются решить проблему утилизации мусора за счет их жизни и здоровья. К месту скопления протестующих на пешеходном переходе были стянуты силы полиции и ОМОН. О задержаниях по итогам акции не сообщалось.
Информацию подтвердили пользователи соцсетей. "Сегодня жители вышли на федеральную трассу М5 "Урал", так как устали от того, что их не слышат", - сообщил в Facebook житель Воскресенска Алексей Холкин. По его словам, несколько дней назад инвестор, который планирует построить мусоросжигательный завод в 800 метрах от домов деревни Свистягино, начал строительство дороги прямо по сельскохозяйственным полям. Разного рода общественные слушания и митинги не приносят никакого результата.
Напомним, что 4 ноября прошлого года жители Воскресенского района уже перекрывали Новорязанское шоссе в связи со строительством мусоросжигательного завода, однако правительство региона на их акцию никак не среагировало.
Между тем с начала марта в Клину и многих других населенных пунктах Подмосковья прошло несколько акций против мусорных полигонов и строительства мусоросжигательных заводов. Митинг в Клину 4 марта собрал 4 тысячи человек, одним из требований, помимо улучшения экологической ситуации, была отставка главы района Алены Сокольской. Кроме того, жители выложили автомобилями послание президенту РФ "Путин спаси".
Крупный "мусорный" протест разгорелся в Волоколамске, жители которого добиваются закрытия полигона "Ядрово". На прошлой неделе на свалке ввели режим чрезвычайной ситуации, однако мусор туда везти не перестали, и о закрытии полигона речи нет. В праздничные выходные жители окрестных населенных пунктов почти каждый день дежурили возле "Ядрово", пытаясь помешать проезду мусоровозов. Акции сопровождались задержаниями. К протестующим в один из дней присоединилась кандидат в президенты РФ Ксения Собчак.
Протесты также затронули Наро-Фоминск, Балашиху, Ногинск, Коломну, Фряново, Сергиев Посад, Новую Москву. В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину регулярно докладывают о проблемах со свалками в Подмосковье, но "сиюминутного эффекта, безусловно, здесь быть не может". А глава Клинского района Алена Сокольская сослалась на мнение неких экспертов, которые считают протесты "разыгрыванием больной для Подмосковья темы" в преддверии выборов президента РФ и губернатора области.
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