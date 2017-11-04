Жители Подмосковья повторно перекрыли Новорязанское шоссе, протестуя против мусоросжигательного завода: ВИДЕО

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13 марта 2018 г. Глава Клинского района Подмосковья назвала проплаченными массовые акции против мусорных свалок

Глава района Алена Сокольская сослалась на мнение неких экспертов, которые считают протесты "разыгрыванием больной для Подмосковья темы в плоскости политических событий" - выборов президента и губернатора.

5 марта 2018 г. По Подмосковью прокатилась волна многотысячных митингов против мусорных полигонов и за отставку чиновников