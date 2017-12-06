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Лучшие театры страны покажут спектакли на столичных улицах
14 марта 2018 г. | Время публикации 09:35 | Последние изменения 11:51
Рубрики: Культура  
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина
В столице стартовал пятый по счету уличный фестиваль лучших театральных коллективов страны - участников фестиваля "Золотая Маска". В нынешнем году спектакли будут ставить в исторических местах Москвы - таких, как здание факультета журналистики МГУ на Моховой улице, Центральный детский магазин и Ленинградский вокзал, сообщает "Российская газета".

"Для нас самое важное - прямое обращение к людям, к тем, кто живет в Москве, кто приезжает сюда в гости, кто ходит в театр и любит его или пока не стал театральным зрителем", - пояснила генеральный директор национальной премии и фестиваля "Золотая Маска" Мария Ревякина. Так, артисты новокуйбышевского театра-студии "Грань" из Самарской области поставили пьесу Шекспира на Рождественском бульваре. А актеры Александринского театра Санкт-Петербурга вечером 24 марта выступят на центральной лестнице журфака МГУ с представлением-лекцией о разных стилях электронной музыки.

Якутский театр "Олохно" 31 марта спустится в столичное метро. Там пассажирам покажут фрагмент сказочного спектакля "Воительница-Джырыбына" - о девушке, почувствовавшей в себе волшебную силу. На какой станции это произойдет, пока не сообщается. А в Центральном детском магазине 7 апреля покажут мюзикл по мотивам сказки "Гадкий утенок" в исполнении Санкт-Петербургского музыкального театра "Карамболь".

8 апреля в "Москвариуме" сыграют спектакль театра имени Ленсовета, в основу которого легли известные русские народные сказки "Гуси-лебеди", "Белая уточка", "Белая Лебедушка". Артисты выступят под аккомпанемент древних музыкальных инструментов. А 14 апреля фестиваль завершится большим шоу у Большого театра.

Напомним, 2018 год объявлен в России Годом театра: ранее с идеей проведения театральных фестивалей на общественных пространствах Москвы выступил художественный руководитель Государственного театра наций, народный артист России Евгений Миронов. Столичный мэр Сергей Собянин назвал такую идею логичной, отметив, что в городе появляются новые возможности, а театр в столице переживает своеобразный ренессанс. Художественный руководитель Московского музыкального театра Геликон-опера Дмитрий Бертман предложил проводить спектакли в городских парках, а актер Андрей Фомин предложил проводить в Москве отдельный фестиваль уличных театров.
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