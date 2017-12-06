Лучшие театры страны покажут спектакли на столичных улицах

13 декабря 2017 г. Тверскую улицу превратят в театральные подмостки на Новый год

С 31 декабря по 2 января на 10 площадках Тверской улицы будут идти спектакли по мотивам сказочных историй "Обыкновенное чудо", "Щелкунчик", "Снежная королева" и других. Там же пройдут мастер-классы и концерты на свежем воздухе.