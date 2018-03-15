Трактор и электричка столкнулись на северо-востоке Москвы, есть пострадавшие

Один человек получил травмы в результате столкновения трактора с электричкой на северо-востоке Москвы, сообщил ТАСС в среду источник в экстренных службах города. Инцидент произошел на перегоне между станциями Яузская и Маленковская Ярославского направления Московской железной дороги. Первоначально сообщалось, что экскаватор упал на электричку с моста, пробив обшивку крыши.
Пострадал тракторист, людей в электричке не было. Столкновение произошло из-за несанкционированного выезда трактора на железнодорожные пути. "По предварительным данным, трактор перевозил плиту на месте проводимых работ, при повороте она оказалась в габарите следования электропоезда, и он ударил плитой по электричке", - рассказал источник агентства в правоохранительных органах.
Поврежден головной вагон поезда, трактор опрокинулся набок. По данным канала Mash
в Telegram, водитель трактора пострадал тяжело.
В МЖД уточнили
, что трактор столкнулся с пригородным поездом N 6715 Фрязево - Москва. "По имеющейся информации, никто из пассажиров электропоезда не пострадал. Произошел сход с рельсов одной тележки головного вагона состава", - сообщили в пресс-службе.
Движение других поездов осуществляется по соседним путям. На место выехали бригады специалистов МЖД и восстановительный поезд со станции Лосиноостровской. Обстоятельства происшествия расследуются специальной комиссией Московской железной дороги.
Движение автотранспорта по Рижскому путепроводу перекрыто из-за повреждения двух опор. На место направлены экипажи ГИБДД для полного перекрытия движения. Также затруднено движение поездов на Ярославском направлении, сообщает
пресс-служба ОАО "Центральная пригородная пассажирка компания" (ЦППК).
По данным ТАСС, задержано движение 15 поездов, время задержки составляет до 30 минут. Поезда в направлении "на Москву" следуют без остановок по станциям Москва-3, Маленковская, Северянин, Яуза. Выделены пять компенсационных автобусов, которые курсируют от Ярославского вокзала до станции Маленковская и обратно. Из Москвы электрички следуют штатно. В ЦППК извинились за неудобства и призвали пассажиров следить за изменениями в расписании при планировании поездок.
Прокуратура и транспортные следователи проведут проверку по факту столкновения трактора с электричкой на северо-востоке Москвы. Об этом сообщают Московская межрегиональная транспортная прокуратура и столичное управление на транспорте Следственного комитета РФ.
"Установлено, что колесный трактор с прицепным ковшом производил работы на перегоне Лосиноостровская - Москва-Ярославская. В результате маневров на заснеженном участке трактор опрокинулся в непосредственной близости от первого главного пути и был задет проезжающим электропоездом", - говорится на
сайте прокуратуры.