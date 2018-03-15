NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
15
марта
pda
Поиск
Архив

Трактор и электричка столкнулись на северо-востоке Москвы, есть пострадавшие
14 марта 2018 г. | Время публикации 16:30 | Последние изменения 19:49
Рубрики: Происшествия  
 
Moscow-Live.ru
Один человек получил травмы в результате столкновения трактора с электричкой на северо-востоке Москвы, сообщил ТАСС в среду источник в экстренных службах города. Инцидент произошел на перегоне между станциями Яузская и Маленковская Ярославского направления Московской железной дороги. Первоначально сообщалось, что экскаватор упал на электричку с моста, пробив обшивку крыши.

Пострадал тракторист, людей в электричке не было. Столкновение произошло из-за несанкционированного выезда трактора на железнодорожные пути. "По предварительным данным, трактор перевозил плиту на месте проводимых работ, при повороте она оказалась в габарите следования электропоезда, и он ударил плитой по электричке", - рассказал источник агентства в правоохранительных органах.

Поврежден головной вагон поезда, трактор опрокинулся набок. По данным канала Mash в Telegram, водитель трактора пострадал тяжело.



В МЖД уточнили, что трактор столкнулся с пригородным поездом N 6715 Фрязево - Москва. "По имеющейся информации, никто из пассажиров электропоезда не пострадал. Произошел сход с рельсов одной тележки головного вагона состава", - сообщили в пресс-службе.

Движение других поездов осуществляется по соседним путям. На место выехали бригады специалистов МЖД и восстановительный поезд со станции Лосиноостровской. Обстоятельства происшествия расследуются специальной комиссией Московской железной дороги.

Движение автотранспорта по Рижскому путепроводу перекрыто из-за повреждения двух опор. На место направлены экипажи ГИБДД для полного перекрытия движения. Также затруднено движение поездов на Ярославском направлении, сообщает пресс-служба ОАО "Центральная пригородная пассажирка компания" (ЦППК).

По данным ТАСС, задержано движение 15 поездов, время задержки составляет до 30 минут. Поезда в направлении "на Москву" следуют без остановок по станциям Москва-3, Маленковская, Северянин, Яуза. Выделены пять компенсационных автобусов, которые курсируют от Ярославского вокзала до станции Маленковская и обратно. Из Москвы электрички следуют штатно. В ЦППК извинились за неудобства и призвали пассажиров следить за изменениями в расписании при планировании поездок.

Прокуратура и транспортные следователи проведут проверку по факту столкновения трактора с электричкой на северо-востоке Москвы. Об этом сообщают Московская межрегиональная транспортная прокуратура и столичное управление на транспорте Следственного комитета РФ.

"Установлено, что колесный трактор с прицепным ковшом производил работы на перегоне Лосиноостровская - Москва-Ярославская. В результате маневров на заснеженном участке трактор опрокинулся в непосредственной близости от первого главного пути и был задет проезжающим электропоездом", - говорится на сайте прокуратуры.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
15.03.2018   2:32
0
22:00 23:00 00:00 01:00 02:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Четверг, 15 марта 2018 г. // Последняя новость 14 марта 2018 г. 20:38
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>