Трактор и электричка столкнулись на северо-востоке Москвы, есть пострадавшие Рубрики: Происшествия

Moscow-Live.ru



Пострадал тракторист, людей в электричке не было. Столкновение произошло из-за несанкционированного выезда трактора на железнодорожные пути. "По предварительным данным, трактор перевозил плиту на месте проводимых работ, при повороте она оказалась в габарите следования электропоезда, и он ударил плитой по электричке", - рассказал источник агентства в правоохранительных органах.



Поврежден головной вагон поезда, трактор опрокинулся набок. По данным канала







В МЖД



Движение других поездов осуществляется по соседним путям. На место выехали бригады специалистов МЖД и восстановительный поезд со станции Лосиноостровской. Обстоятельства происшествия расследуются специальной комиссией Московской железной дороги.



Движение автотранспорта по Рижскому путепроводу перекрыто из-за повреждения двух опор. На место направлены экипажи ГИБДД для полного перекрытия движения. Также затруднено движение поездов на Ярославском направлении,



По данным ТАСС, задержано движение 15 поездов, время задержки составляет до 30 минут. Поезда в направлении "на Москву" следуют без остановок по станциям Москва-3, Маленковская, Северянин, Яуза. Выделены пять компенсационных автобусов, которые курсируют от Ярославского вокзала до станции Маленковская и обратно. Из Москвы электрички следуют штатно. В ЦППК извинились за неудобства и призвали пассажиров следить за изменениями в расписании при планировании поездок.



Прокуратура и транспортные следователи проведут проверку по факту столкновения трактора с электричкой на северо-востоке Москвы. Об этом сообщают Московская межрегиональная транспортная прокуратура и столичное управление на транспорте Следственного комитета РФ.



"Установлено, что колесный трактор с прицепным ковшом производил работы на перегоне Лосиноостровская - Москва-Ярославская. В результате маневров на заснеженном участке трактор опрокинулся в непосредственной близости от первого главного пути и был задет проезжающим электропоездом", - говорится на Один человек получил травмы в результате столкновения трактора с электричкой на северо-востоке Москвы, сообщил ТАСС в среду источник в экстренных службах города. Инцидент произошел на перегоне между станциями Яузская и Маленковская Ярославского направления Московской железной дороги. Первоначально сообщалось, что экскаватор упал на электричку с моста, пробив обшивку крыши.Пострадал тракторист, людей в электричке не было. Столкновение произошло из-за несанкционированного выезда трактора на железнодорожные пути. "По предварительным данным, трактор перевозил плиту на месте проводимых работ, при повороте она оказалась в габарите следования электропоезда, и он ударил плитой по электричке", - рассказал источник агентства в правоохранительных органах.Поврежден головной вагон поезда, трактор опрокинулся набок. По данным канала Mash в Telegram, водитель трактора пострадал тяжело.В МЖД уточнили , что трактор столкнулся с пригородным поездом N 6715 Фрязево - Москва. "По имеющейся информации, никто из пассажиров электропоезда не пострадал. Произошел сход с рельсов одной тележки головного вагона состава", - сообщили в пресс-службе.Движение других поездов осуществляется по соседним путям. На место выехали бригады специалистов МЖД и восстановительный поезд со станции Лосиноостровской. Обстоятельства происшествия расследуются специальной комиссией Московской железной дороги.Движение автотранспорта по Рижскому путепроводу перекрыто из-за повреждения двух опор. На место направлены экипажи ГИБДД для полного перекрытия движения. Также затруднено движение поездов на Ярославском направлении, сообщает пресс-служба ОАО "Центральная пригородная пассажирка компания" (ЦППК).По данным ТАСС, задержано движение 15 поездов, время задержки составляет до 30 минут. Поезда в направлении "на Москву" следуют без остановок по станциям Москва-3, Маленковская, Северянин, Яуза. Выделены пять компенсационных автобусов, которые курсируют от Ярославского вокзала до станции Маленковская и обратно. Из Москвы электрички следуют штатно. В ЦППК извинились за неудобства и призвали пассажиров следить за изменениями в расписании при планировании поездок.Прокуратура и транспортные следователи проведут проверку по факту столкновения трактора с электричкой на северо-востоке Москвы. Об этом сообщают Московская межрегиональная транспортная прокуратура и столичное управление на транспорте Следственного комитета РФ."Установлено, что колесный трактор с прицепным ковшом производил работы на перегоне Лосиноостровская - Москва-Ярославская. В результате маневров на заснеженном участке трактор опрокинулся в непосредственной близости от первого главного пути и был задет проезжающим электропоездом", - говорится на сайте прокуратуры.



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