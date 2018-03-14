Схема движения в районе "Лужников" изменится на три дня из-за матча между Россией и Бразилией Рубрики: Автотранспорт

Moscow-Live.ru



Для движения полностью закроются Ростовская (от Бородинского моста), Саввинская и Новодевичья набережные. На ряде улиц будет организована пешеходная зона. В связи с этим будут перекрыты вместе со всеми выездами и дворовыми проездами улица Доватора, участок 3-й Фрунзенской улицы от улицы Доватора до улицы Ефремова); участок улицы Ефремова от 3-й Фрунзенской до Трубецкой, улица 10-летия Октября от улицы Усачева до улицы Доватора.



На улице Доватора, в переулках Льва Выготского и Малом Саввинском, на улице Тимура Фрунзе, во 2-м переулке Тружеников будет запрещена парковка и стоянка. Также закроются съезды с Третьего транспортного кольца: с внешней стороны на Новодевичью набережную и на Комсомольский проспект и съезд с внутренней стороны ТТК на Хамовнический Вал.



Одностороннее движение вводится на съезде со Смоленской улицы на Смоленскую набережную с исключением правого поворота со Смоленской набережной, на съезде с Ростовской набережной на Смоленскую улицу с исключением правого поворота со Смоленской улицы, на участке улицы Усачева от Трубецкой улицы до переулка Хользунова; на участке переулка Хользунова от улицы Усачева до Малой Пироговской улицы и на Малой Пироговской от переулка Хользунова до Трубецкой.



Двустороннее движение будет введено во 2-м переулке Тружеников, переулке Льва Выготского, Малом Саввинском, и Усачевском переулках, на дублерах Фрунзенской набережной от дома 18 до дома 4. Все сквозные проезды по северной части Большой Пироговской улицы перекрываются на участке от Новодевичьего проезда до Трубецкой улицы.



Будет запрещен правый поворот на улицу Ефремова с 3-й Фрунзенской улицы и прямой проезд по 3-й Фрунзенской после пересечения с улицей Ефремова. Также закроется Лужнецкий проезд в сторону Хамовнического Вала после пересечения с улицей 10-летия Октября. Большая Пироговская и Малая Пироговская улицы после пересечения с Трубецкой улицей в сторону Лужнецкого проезда будут доступны только для проезда местных жителей. Схема движения в московском районе Хамовники изменится на три дня из-за футбольного матча между сборными России и Бразилии на стадионе "Лужники" 23 марта. Ограничения будут действовать с 22-го по 24 марта, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Центр организации дорожного движения.Для движения полностью закроются Ростовская (от Бородинского моста), Саввинская и Новодевичья набережные. На ряде улиц будет организована пешеходная зона. В связи с этим будут перекрыты вместе со всеми выездами и дворовыми проездами улица Доватора, участок 3-й Фрунзенской улицы от улицы Доватора до улицы Ефремова); участок улицы Ефремова от 3-й Фрунзенской до Трубецкой, улица 10-летия Октября от улицы Усачева до улицы Доватора.На улице Доватора, в переулках Льва Выготского и Малом Саввинском, на улице Тимура Фрунзе, во 2-м переулке Тружеников будет запрещена парковка и стоянка. Также закроются съезды с Третьего транспортного кольца: с внешней стороны на Новодевичью набережную и на Комсомольский проспект и съезд с внутренней стороны ТТК на Хамовнический Вал.Одностороннее движение вводится на съезде со Смоленской улицы на Смоленскую набережную с исключением правого поворота со Смоленской набережной, на съезде с Ростовской набережной на Смоленскую улицу с исключением правого поворота со Смоленской улицы, на участке улицы Усачева от Трубецкой улицы до переулка Хользунова; на участке переулка Хользунова от улицы Усачева до Малой Пироговской улицы и на Малой Пироговской от переулка Хользунова до Трубецкой.Двустороннее движение будет введено во 2-м переулке Тружеников, переулке Льва Выготского, Малом Саввинском, и Усачевском переулках, на дублерах Фрунзенской набережной от дома 18 до дома 4. Все сквозные проезды по северной части Большой Пироговской улицы перекрываются на участке от Новодевичьего проезда до Трубецкой улицы.Будет запрещен правый поворот на улицу Ефремова с 3-й Фрунзенской улицы и прямой проезд по 3-й Фрунзенской после пересечения с улицей Ефремова. Также закроется Лужнецкий проезд в сторону Хамовнического Вала после пересечения с улицей 10-летия Октября. Большая Пироговская и Малая Пироговская улицы после пересечения с Трубецкой улицей в сторону Лужнецкого проезда будут доступны только для проезда местных жителей.



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