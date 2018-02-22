

Артистка балета Игоря Моисеева попала в больницу после падения сосульки Рубрики: Происшествия

Moscow-Live.ru



13 марта Наталья проходила мимо кафе в доме 28, работники которого не раз жаловались на массивные сосульки, свисающие с крыши здания. Около 13:00 на голову женщине, которая шла с репетиции, упала одна из сосулек: сотрудники кафе завели артистку внутрь и вызвали медиков.



Впоследствии Угрозову отправили в НИИ Склифосовского, куда позднее доставили еще одну женщину, на которую упала глыба льда на Малой Басманной улице. И если Угрозова "отделалась" легким сотрясением головного мозга, гематомой на шее и шишкой на голове, то вторая женщина была госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой и раной теменной области. После выздоровления Наталья Угрозова планирует привлечь к ответственности ГБУ "Жилищник" Пресненского района за ненадлежащую очистку кровли.



Между тем даже очистка снега в столице часто производится ненадлежащим образом. "Вот так чистят снег на лесной. Весь снег с крыши дома падает на остановку, крыша остановки в хлам", - комментирует







В феврале в сети появился ролик, на котором видно, что работники ЖКХ разбили машину, скинув на неё



Жертвой таяния льда на столичных крышах стала артистка балета Игоря Моисеева Наталья Угрозова. Ей на голову с крыши дома на Малой Бронной улице упала тающая сосулька, пострадавшая планирует подать судебный иск к коммунальщикам. Об этом сообщает "Московский комсомолец" 13 марта Наталья проходила мимо кафе в доме 28, работники которого не раз жаловались на массивные сосульки, свисающие с крыши здания. Около 13:00 на голову женщине, которая шла с репетиции, упала одна из сосулек: сотрудники кафе завели артистку внутрь и вызвали медиков.Впоследствии Угрозову отправили в НИИ Склифосовского, куда позднее доставили еще одну женщину, на которую упала глыба льда на Малой Басманной улице. И если Угрозова "отделалась" легким сотрясением головного мозга, гематомой на шее и шишкой на голове, то вторая женщина была госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой и раной теменной области. После выздоровления Наталья Угрозова планирует привлечь к ответственности ГБУ "Жилищник" Пресненского района за ненадлежащую очистку кровли.Между тем даже очистка снега в столице часто производится ненадлежащим образом. "Вот так чистят снег на лесной. Весь снег с крыши дома падает на остановку, крыша остановки в хлам", - комментирует в Telegram присланный ему ролик блогер Илья Варламов.В феврале в сети появился ролик, на котором видно, что работники ЖКХ разбили машину, скинув на неё глыбу льда . Как сообщается, сотрудники управляющей компании чистили крышу здания по улице Усиевича и заранее положили матрац на припаркованный рядом с домом автомобиль. Однако удар от упавшей льдины оказался настолько сильным, что повредил переднюю часть машины, разбил лобовое стекло и оторвал зеркало. Другие пользователи писали об аналогичном инциденте в районе Сокол: чистившие крышу на 2-й Песчаной улице сломали козырек подъезда.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 22 февраля 2018 г. Коммунальщики разбили авто, сбросив на него глыбу льда при чистке крыши (ВИДЕО)

Инцидент произошёл во дворе дома по улице Усиевича. Удар от упавшей льдины оказался настолько сильным, что повредил переднюю часть машины, разбил лобовое стекло и оторвал зеркало.



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