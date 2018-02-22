Артистка балета Игоря Моисеева попала в больницу после падения сосульки

Жертвой таяния льда на столичных крышах стала артистка балета Игоря Моисеева Наталья Угрозова. Ей на голову с крыши дома на Малой Бронной улице упала тающая сосулька, пострадавшая планирует подать судебный иск к коммунальщикам. Об этом сообщает "Московский комсомолец"
.
13 марта Наталья проходила мимо кафе в доме 28, работники которого не раз жаловались на массивные сосульки, свисающие с крыши здания. Около 13:00 на голову женщине, которая шла с репетиции, упала одна из сосулек: сотрудники кафе завели артистку внутрь и вызвали медиков.
Впоследствии Угрозову отправили в НИИ Склифосовского, куда позднее доставили еще одну женщину, на которую упала глыба льда на Малой Басманной улице. И если Угрозова "отделалась" легким сотрясением головного мозга, гематомой на шее и шишкой на голове, то вторая женщина была госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой и раной теменной области. После выздоровления Наталья Угрозова планирует привлечь к ответственности ГБУ "Жилищник" Пресненского района за ненадлежащую очистку кровли.
Между тем даже очистка снега в столице часто производится ненадлежащим образом. "Вот так чистят снег на лесной. Весь снег с крыши дома падает на остановку, крыша остановки в хлам", - комментирует в Telegram
присланный ему ролик блогер Илья Варламов.
В феврале в сети появился ролик, на котором видно, что работники ЖКХ разбили машину, скинув на неё глыбу льда
. Как сообщается, сотрудники управляющей компании чистили крышу здания по улице Усиевича и заранее положили матрац на припаркованный рядом с домом автомобиль. Однако удар от упавшей льдины оказался настолько сильным, что повредил переднюю часть машины, разбил лобовое стекло и оторвал зеркало. Другие пользователи писали об аналогичном инциденте в районе Сокол: чистившие крышу на 2-й Песчаной улице сломали козырек подъезда.