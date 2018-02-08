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Избирателей в подмосковном Красногорске заманивают на выборы хлебом по пять рублей
14 марта 2018 г. | Время публикации 14:55 | Последние изменения 14:59
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
18 марта на избирательных участках в Красногорске откроются продуктовые ярмарки, где можно будет купить буханку белого хлеба за пять рублей, а куриное яйцо – за два рубля. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Кроме того, на 17 местных избирательных участках все желающие смогут пройти профилактический осмотр у терапевта, измерить артериальное давление, проверить уровень сахара в крови и сделать электрокардиограмму. Кроме того, как пишет "Коммерсант", учитель гимназии номер 2 города Красногорска разрешил не приходить 19 марта на занятия школьникам, если их родители примут участие в выборах президента 18 марта. Как рассказал один из родителей учащегося гимназии, сославшись на сообщение в родительском чате в WhatsApp, чтобы получить отгул для детей, родителям будет необходимо предоставить фотографию с избирательного участка.

"Если придете на выборы, лично отпущу. Не подведите. Всех жду. Нам нужен процент", — говорится в сообщении учителя в чате. В свою очередь, глава подмосковного избиркома Ирина Коновалова назвала информацию недостоверной и заявила, что эти сведения были опровергнуты главой территориальной избирательной комиссии и руководством учебного заведения. "Если к нам официально поступит такая жалоба, направим ее в правоохранительные органы", - заявила Коновалова.

Напомним, в Москве в день выборов будет проходить фестиваль "МосЕда". Стоимость продуктов, которые на нем представят, не уточняется. Более 1500 площадок фестиваля расположатся вблизи мест голосования: в ходе него власти намерены презентовать продукты, которые пользуются популярностью на ярмарках выходного дня и узнать, какие еще продукты горожане хотели бы видеть на ярмарках. Для этого горожанам раздадут буклеты-опросники.

Также 17 и 18 марта в Москве решили провести "беспрецедентную по масштабам" акцию по раннему выявлению наиболее распространенных онкологических заболеваний. Тесты можно будет сдать бесплатно и без предварительной записи в поликлиниках и медицинских кабинетах школ, где будут расположены избирательные участки. А молодым избирателям, которые будут впервые голосовать на выборах президента, ждут бесплатные билеты на концерты отечественных поп-исполнителей, полностью финансируемые Мосгоризбиркомом.
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Среда, 14 марта 2018 г. // Последняя новость 14:55
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