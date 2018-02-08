Избирателей в подмосковном Красногорске заманивают на выборы хлебом по пять рублей

1 марта 2018 г. В день выборов на избирательных участках в Москве устроят "беспрецедентное" бесплатное обследование на рак

17 и 18 марта в Москве решили провести "беспрецедентную по масштабам" акцию по раннему выявлению рака молочной железы и яичников у женщин и рака простаты у мужчин. В день выборов сдать кровь можно будет в медкабинетах школ, где расположатся избирательные участки.