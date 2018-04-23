

Поселение Андреевка решило стать городским округом вместо объединения с Солнечногорском Рубрики: Областная инфраструктура

Официальный сайт администрации городского поселения Андреевка



В минувшую пятницу жители Андреевки поддержали идею преобразования городского поселения в отдельный городской округ в противовес вхождению в городской округ Солнечногорск, которое было предложено им на публичных слушаниях осенью прошлого года. Депутаты горсовета подготовили проекты законов "О статусе и границе городского округа Андреевка" и "О внесении изменений в закон Московской области "О статусе и границах Солнечногорского муниципального района".



Как пояснила депутат горсовета Татьяна Воеводина, входить в состав Солнечногорского городского округа Андреевке нет смысла, потому что поселение "не связано инфраструктурой" с райцентром, а вхождение в Солнечногорск не предполагает развития собственной инфраструктуры поселения. Андреевские депутаты, по ее словам, обратились с предложением объединиться в городской округ соседним поселениям Кутузовское и Соколовское. "Если они согласятся, то у нас населения будет больше, чем в оставшейся части района", - отметила она, добавив, что по генплану число жителей Андреевки должно вырасти к 2035 году до 61 тысячи человек.



Глава департамента территориальной политики правительства Подмосковья Александр Костомаров заявил, что решение горсовета "незаконно и нереализуемо" и уже опротестовано прокуратурой района. По его мнению, местным депутатам "важно только депутатское кресло", а возможности для развития муниципалитетов появятся только в случае укрупнения. "прокуратура признает все их решения незаконными и будет судиться", - заключил он.



Глава комитета Госдумы по местному самоуправлению Алексей Диденко пояснил, что статьей 13 закона о местном самоуправлении предусмотрено преобразование поселений в городской округ, но в этом случае нужно получить согласие муниципального района. Однако районные власти на это не пойдут, так как городской округ будет изъят из состава района и станет равным ему по полномочиям муниципалитетом.



Глава комитета Мособлдумы по МСУ Александр Наумов уверен, что ни райсовет, ни глава Солнечногорского района не поддержат инициативы. По его словам, депутатам Андреевки сначала следовало поставить вопрос о выходе из состава муниципального района и, только получив согласие, говорить о создании городского округа. В свою очередь, депутаты Андреевки готовят обращение в Солнечногорский райсовет и намерены оспорить возможное отрицательное решение в суде, заявляя, что преобразование поселения в городской округ — законное право населения. О готовности судиться с районом и прокуратурой заявил и глава Андреевки Валерий Кириллов.



Отметим, что все это происходит на фоне "мусорных скандалов", перетекающих в том числе в политическую плоскость: 22 апреля участники митинга протеста против мусоросжигательного завода, который планируется построить в 6 километрах от города, заявили, что губернатор Андрей Воробьев превратил Подмосковье в самый протестный регион России и одну большую свалку. Они потребовали отправить Воробьева в отставку Депутаты городского поселения Андреевка решили не входить в городской округ, в который должен преобразоваться Солнечногорский район Подмосковья, а создать собственный. Инициативу о преобразовании поселения в отдельный городской округ на публичных слушаниях поддержали жители поселения. В правительстве Московской области заявили, что решение депутатов незаконно, и его уже оспорила прокуратура. В профильном комитете Госдумы пояснили, что по закону на создание округа должны дать согласие власти Солнечногорского района, сообщает "Коммерсант" В минувшую пятницу жители Андреевки поддержали идею преобразования городского поселения в отдельный городской округ в противовес вхождению в городской округ Солнечногорск, которое было предложено им на публичных слушаниях осенью прошлого года. Депутаты горсовета подготовили проекты законов "О статусе и границе городского округа Андреевка" и "О внесении изменений в закон Московской области "О статусе и границах Солнечногорского муниципального района".Как пояснила депутат горсовета Татьяна Воеводина, входить в состав Солнечногорского городского округа Андреевке нет смысла, потому что поселение "не связано инфраструктурой" с райцентром, а вхождение в Солнечногорск не предполагает развития собственной инфраструктуры поселения. Андреевские депутаты, по ее словам, обратились с предложением объединиться в городской округ соседним поселениям Кутузовское и Соколовское. "Если они согласятся, то у нас населения будет больше, чем в оставшейся части района", - отметила она, добавив, что по генплану число жителей Андреевки должно вырасти к 2035 году до 61 тысячи человек.Глава департамента территориальной политики правительства Подмосковья Александр Костомаров заявил, что решение горсовета "незаконно и нереализуемо" и уже опротестовано прокуратурой района. По его мнению, местным депутатам "важно только депутатское кресло", а возможности для развития муниципалитетов появятся только в случае укрупнения. "прокуратура признает все их решения незаконными и будет судиться", - заключил он.Глава комитета Госдумы по местному самоуправлению Алексей Диденко пояснил, что статьей 13 закона о местном самоуправлении предусмотрено преобразование поселений в городской округ, но в этом случае нужно получить согласие муниципального района. Однако районные власти на это не пойдут, так как городской округ будет изъят из состава района и станет равным ему по полномочиям муниципалитетом.Глава комитета Мособлдумы по МСУ Александр Наумов уверен, что ни райсовет, ни глава Солнечногорского района не поддержат инициативы. По его словам, депутатам Андреевки сначала следовало поставить вопрос о выходе из состава муниципального района и, только получив согласие, говорить о создании городского округа. В свою очередь, депутаты Андреевки готовят обращение в Солнечногорский райсовет и намерены оспорить возможное отрицательное решение в суде, заявляя, что преобразование поселения в городской округ — законное право населения. О готовности судиться с районом и прокуратурой заявил и глава Андреевки Валерий Кириллов.Отметим, что все это происходит на фоне "мусорных скандалов", перетекающих в том числе в политическую плоскость: 22 апреля участники митинга протеста против мусоросжигательного завода, который планируется построить в 6 километрах от города, заявили, что губернатор Андрей Воробьев превратил Подмосковье в самый протестный регион России и одну большую свалку. Они потребовали отправить Воробьева в отставку вместе с нынешним главой района , которого считают ставленником Воробьева. "В сентябре у нас выборы депутатов - мы должны объединиться и не пропустить в совет ни одной единороссовской морды!" - заявил один из выступавших в конце митинга.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 23 апреля 2018 г. Акция против мусоросжигательных заводов и за отставку губернатора Воробьева прошла в Солнечногорске

Участники митинга в Солнечногорске потребовали "немедленно и безоговорочно" отменить размещение новых мусорных полигонов и строительство мусоросжигательных заводов в Подмосковье, а также отправить в отставку Андрея Воробьева.



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