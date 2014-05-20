"Комнаты прохлады" заработали в столичных центрах соцобслуживания раньше срока из-за жары

26 июля 2017 г. Жаркая погода пришла в Москву, сразу же установив рекорд лета и года

В полдень воздух на метеостанции ВДНХ прогрелся до плюс 26,8 градусов. Таким образом, сегодняшний день стал самым теплым с начала года и лета. Жара в Москве будет держаться до конца недели и спадет после воскресного ливня.