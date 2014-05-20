"Комнаты прохлады" заработали в столичных центрах соцобслуживания раньше срока из-за жары

"Комнаты прохлады" открылись в социальных учреждениях Москвы с наступлением теплой погоды в столичном регионе. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил глава департамента социальной защиты Владимир Петросян, слова которого приводит ТАСС.
"Они уже работают, потому что погода достаточно теплая. Во всех центрах социального обслуживания есть такие комнаты", - ответил Петросян на соответствующий вопрос журналистов. Петросян добавил, что такие комнаты оборудованы кондиционерами и кулерами с прохладной водой.
"Комнаты прохлады" впервые появились в Москве с лета 2010 года, когда в столице установилась аномальная жара с резким ухудшением состояния воздуха, и теперь открываются ежегодно. В таких помещениях созданы условия для досуга и отдыха жителей города - пенсионеров и инвалидов, а также семей с детьми. В комнатах работают медсестры, которые окажут первую помощь при ухудшении самочувствия. Посетители могут посмотреть телевизор, почитать, поиграть в настольные игры. С понедельника по четверг "комнаты прохлады" работают с 9 до 20 часов, по пятницам - до 18:45, по субботам - до 16:00. Адреса центров соцобслуживания указаны на сайте столичного департамента труда и занятости
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