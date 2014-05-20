NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
14
мая
pda
Поиск
Архив

"Комнаты прохлады" заработали в столичных центрах соцобслуживания раньше срока из-за жары
14 мая 2018 г. | Время публикации 15:56 | Последние изменения 17:32
Рубрики: Общество  
 
Global Look Press
"Комнаты прохлады" открылись в социальных учреждениях Москвы с наступлением теплой погоды в столичном регионе. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил глава департамента социальной защиты Владимир Петросян, слова которого приводит ТАСС.

"Они уже работают, потому что погода достаточно теплая. Во всех центрах социального обслуживания есть такие комнаты", - ответил Петросян на соответствующий вопрос журналистов. Петросян добавил, что такие комнаты оборудованы кондиционерами и кулерами с прохладной водой.

"Комнаты прохлады" впервые появились в Москве с лета 2010 года, когда в столице установилась аномальная жара с резким ухудшением состояния воздуха, и теперь открываются ежегодно. В таких помещениях созданы условия для досуга и отдыха жителей города - пенсионеров и инвалидов, а также семей с детьми. В комнатах работают медсестры, которые окажут первую помощь при ухудшении самочувствия. Посетители могут посмотреть телевизор, почитать, поиграть в настольные игры. С понедельника по четверг "комнаты прохлады" работают с 9 до 20 часов, по пятницам - до 18:45, по субботам - до 16:00. Адреса центров соцобслуживания указаны на сайте столичного департамента труда и занятости.

Twitter
facebook


Предыдущая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Жаркая погода пришла в Москву, сразу же установив рекорд лета и года
26 июля 2017 г.
Жаркая погода пришла в Москву, сразу же установив рекорд лета и года
В полдень воздух на метеостанции ВДНХ прогрелся до плюс 26,8 градусов. Таким образом, сегодняшний день стал самым теплым с начала года и лета. Жара в Москве будет держаться до конца недели и спадет после воскресного ливня.
15 июля 2016 г.
20 мая 2014 г.
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
14.05.2018   17:44
5
13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Понедельник, 14 мая 2018 г. // Последняя новость 15:56
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>