Жаркая погода и ливни с грозами ждут москвичей до конца недели Рубрики: Погода

Moscow-Live.ru



По его словам, осадков в понедельник не ожидается, воздух прогреется до 25-27 градусов тепла. Во вторник, 15 мая, ожидается до 25 градусов тепла: в первой половине дня солнечно, во второй половине прогнозируется гроза, кратковременный ливень, усиление ветра в порывах до 15-17 метров в секунду. В ночь на среду, 16 мая, в московском регионе также возможен дождь, днем снова тепло, осадков меньше, но возможность гроз сохраняется.



В четверг и пятницу в Москве и области температура воздуха составит до 24-27 градусов тепла при переменной облачности, однако есть вероятность кратковременных летних дождей. В субботу метеорологи прогнозируют похолодание до 20-22 градусов тепла. Атмосферное давление начнет понижаться, небо затянут облака, ожидаются осадки. Глава Гидрометцентра пояснил, что в отличие от коротких ливней на рабочей неделе, это будет "монотонный, не очень приятный" дождь, который может идти долго. В то же время он пояснил, что прогноз на выходные дни будет уточнен к середине рабочей недели. По-летнему жаркая погода с грозами ожидается в Московском регионе до конца рабочей недели, выходные начнутся с облачной и дождливой погоды с небольшим похолоданием до 20-22 градусов тепла. Об этом заявил "Интерфаксу" глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.По его словам, осадков в понедельник не ожидается, воздух прогреется до 25-27 градусов тепла. Во вторник, 15 мая, ожидается до 25 градусов тепла: в первой половине дня солнечно, во второй половине прогнозируется гроза, кратковременный ливень, усиление ветра в порывах до 15-17 метров в секунду. В ночь на среду, 16 мая, в московском регионе также возможен дождь, днем снова тепло, осадков меньше, но возможность гроз сохраняется.В четверг и пятницу в Москве и области температура воздуха составит до 24-27 градусов тепла при переменной облачности, однако есть вероятность кратковременных летних дождей. В субботу метеорологи прогнозируют похолодание до 20-22 градусов тепла. Атмосферное давление начнет понижаться, небо затянут облака, ожидаются осадки. Глава Гидрометцентра пояснил, что в отличие от коротких ливней на рабочей неделе, это будет "монотонный, не очень приятный" дождь, который может идти долго. В то же время он пояснил, что прогноз на выходные дни будет уточнен к середине рабочей недели.



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