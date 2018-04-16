Москвичам дадут возможность проголосовать на выборах мэра за пределами столицы

Мэр Москвы Сергей Собянин внес в Мосгордуму законопроект о возможности создания избирательных участков за пределами города. Как написал столичный мэр в своем персональном блоге
, это связано в том числе с выборами мэра Москвы, которые пройдут 9 сентября.
"Предлагаю расширить использование "мобильного избирателя" на выборах мэра Москвы и впервые дать возможность москвичам проголосовать за пределами города", - написал Собянин в своем персональном блоге в понедельник, подчеркнув, что эта идея обсуждалась с Центризбиркомом. Мэр напомнил, что впервые технология "Мобильный избиратель", позволяющая голосовать не по месту жительства, была опробована на последних выборах президента.
"По закону выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября 2018 года - в самое "дачное" воскресенье осени. Встречаясь с пенсионерами, да и с другими людьми, я часто слышал жалобы на то, что в день голосования они вынуждены либо менять планы на отдых, либо игнорировать свой гражданский долг. Не говорю уже о сотнях тысяч москвичей, которые до ноября постоянно живут на дачах", - написал Собянин. Он отметил, что технически создать избирательные участки на мэрских выборах за пределами Москвы будет непросто, "но попробовать можно".
Напомним, в конце апреля депутаты Мосгордумы приняли в окончательной редакции проект изменений в избирательный кодекс Москвы, согласно которому время голосования на выборах мэра продлено до 22:00
."Такая норма позволит сделать участие в голосовании более удобным для жителей, что особенно актуально в период дачного сезона", - пояснил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. Также в избирательный кодекс включена норма, позволяющая голосовать не по месту регистрации, а по месту фактического пребывания. Если после подачи соответствующего заявления избиратель все же придет голосовать по месту жительства, его могут включить в список только после проверки.