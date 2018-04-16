Москвичам дадут возможность проголосовать на выборах мэра за пределами столицы

25 апреля 2018 г. Кандидатам в мэры Москвы позволят обойтись меньшим числом подписей для регистрации

Мосгордума приняла в окончательной редакции проект изменений в Избирательный кодекс Москвы. Среди внесенных ко второму чтению поправок - возможность голосовать по месту пребывания. Число подписей, необходимых для регистрации кандидатом в мэры, уменьшается до 0,5%.