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"МК": столице может грозить эпидемия кори
14 мая 2018 г. | Время публикации 10:19 | Последние изменения 11:44
Рубрики: Общество  
 
Global Look Press
В последние несколько лет заболеваемость корью в столице неуклонно растет. По словам столичных медиков, ситуация может выйти из-под контроля: справку на антитела к кори стали запрашивать у всех пациентов, которые готовятся к плановым операциям. Кроме того, сообщается о росте заболеваемости среди медработников и студентов, пишет "Московский комсомолец".

С прошлого года корь свирепствует в Западной Европе, а в конце 2017 года она перекинулась на Восточную Европу. В прошлом году на Украине было зафиксировано около 4 тысяч случаев заболевания корью, а уже с начала этого года — еще две тысячи случаев. Ранее сообщалось, что несколько случаев заболеваемости корью были зафиксированы в декабре 2017 года - январе 2018 года в Ногинском, Сергиево-Посадском, Ленинском районах и городских округах Балашиха, Реутов, Химки, Подольск, Домодедово, Люберцы и Красногорск. При этом об эпидемиологической ситуации непосредственно в столице не сообщается.

"Нам спустили директиву брать справки об отсутствии кори со всех пациентов, которых мы направляем на плановые операции. Еще месяц назад такого не было, - рассказала врач районной поликлиники Москвы. - А всем медработникам велели сдать анализы крови на антитела. Медсестра наша, например, в том году прививку сделала, а в этом антител уже нет. Это может говорить в том числе о качестве прививок, которые сейчас делают". По некоторым данным, в одной из столичных городских больниц корью заразились 150 медработников, прививка от кори для которых обязательна. Ситуация осложняется еще и тем, что многие просто отказываются от прививок и запрещают делать их в том числе и детям, или же делают "липовые" прививки.

По словам экспертов, болезнь все чаще диагностируют у взрослых, которые переносят ее гораздо хуже, чем дети, с большим количеством осложнений. Однако, несмотря на то, что в последние годы в Москве действительно наблюдается повышенный уровень заболеваемости корью, об эпидемии пока говорить рано. Кроме того, диагноз кори подтверждается не всегда, так что точная статистика заболеваемости не ясна. Однако не исключено, что с приездом иностранных болельщиков на ЧМ-2018 ситуация в городе может ухудшиться.

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