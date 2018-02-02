"МК": столице может грозить эпидемия кори

2 февраля 2018 г. Очаг заболевания корью выявлен в подмосковной Ивантеевке

В больницу Ивантеевки доставлено шестеро детей с подозрением на корь: дети контактировали с заболевшим корью в семье лиц без определенного места жительства. Несколько случаев заболевания отмечались в регионе в декабре и январе.