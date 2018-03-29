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Поезд "Москва" начал курсировать на Калужско-Рижской линии московского метро
14 мая 2018 г. | Время публикации 11:08 | Последние изменения 11:45
Рубрики: Метрополитен  
 
Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Поезд нового поколения со сквозным проходом "Москва" начал курсировать на Калужско-Рижской линии московского метро. Как сообщается на информационном портале мэра Москвы, ранее такие составы ходили только на Таганско-Краснопресненской линии.

Как заявил руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, Калужско-Рижская линия считается одной из самых загруженных линий метро: по будням ею пользуются около 1,1 миллиона пассажиров. Проблему вместимости поездов планируется решить в том числе и при помощи поездов нового поколения, которые на 15% вместительнее своих предшественников. В течение месяца на линии планируется запустить еще один поезд этой модели.

Напомним, в этом году подземка получит еще 498 вагонов "Москва", закупка которых началась в прошлом году. Поезда покупаются по контракту жизненного цикла, то есть в течение 30 лет за их состояние полностью отвечает производитель. В столичном метро уже обновлено 40 процентов поездов, а в дальнейшем на каждой линии они будут "максимально индивидуальными". Так, пассажиры открытой Филевской линии попросили, чтобы можно было смотреть в окно на улицу, поэтому часть сидений будет расположена, как в электричке, по ходу движения.
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