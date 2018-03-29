Поезд "Москва" начал курсировать на Калужско-Рижской линии московского метро

29 марта 2018 г. На линиях московского метро появятся "индивидуальные" поезда

Все поезда московского метро обновят в течение 8-9 лет, при этом на каждой линии они будут "максимально индивидуальными". Так, на открытой Филевской линии часть сидений будет расположена, как в электричке, по ходу движения.