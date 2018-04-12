

Регулировочные "стаканы" вернутся на перекрестки Москвы Рубрики: Городская инфраструктура

Moscow-Live.ru



Как сообщили в пресс-службе департамента капремонта столицы, установка кабин регулировщиков была предусмотрена при благоустройстве после обращения представителей московского МВД в мэрию: при этом проектировщики должны были воссоздать эстетический вид и исторический образ тех кабин, которые ранее размещались на улицах Москвы и позволяли сотрудникам ГИБДД укрыться от дождя и ветра либо от снега зимой и солнцепека летом. На данный момент установлено 38 кабин, а в дальнейшем их разместят практически на всех важных перекрестках и магистралях, а также на всех спецтрассах.



По словам экспертов, возвращение регулировщиков на дорогу позволит им следить за ситуацией в режиме реального времени и своевременно устранять причины затора, что положительно скажется на ситуации на дорогах и профилактике безопасности дорожного движения. "Тут должен сработать психологический момент. Когда водитель привыкает к тому, что на данном перекрестке есть такой пост с инспектором, то он уже не позволит себе в этом месте нарушать правила дорожного движения. К примеру, у нас не везде есть камеры, которые смотрят за поворотом водителей не из своего ряда или выездом на перекресток во время затора. Перед глазами полицейского не каждый решится на такой маневр", - отметил автомобильный юрист и правозащитник Сергей Иванов.



Параллельно с этим столичные власти совместно с ГИБДД планируют на 40% нарастить Сотрудники Госавтоинспекции Москвы снова будут нести постовую службу на перекрестках в ветрозащитных стеклянных кабинах, которые были демонтированы в 2008–2010 годах в рамках реформирования патрульно-постовой службы. Теперь за короткий срок в столице смонтировано 38 кабин, стилизованных под прежние кабины советских времен. Об этом "Известиям" рассказали в департаменте капремонта Москвы.Как сообщили в пресс-службе департамента капремонта столицы, установка кабин регулировщиков была предусмотрена при благоустройстве после обращения представителей московского МВД в мэрию: при этом проектировщики должны были воссоздать эстетический вид и исторический образ тех кабин, которые ранее размещались на улицах Москвы и позволяли сотрудникам ГИБДД укрыться от дождя и ветра либо от снега зимой и солнцепека летом. На данный момент установлено 38 кабин, а в дальнейшем их разместят практически на всех важных перекрестках и магистралях, а также на всех спецтрассах.По словам экспертов, возвращение регулировщиков на дорогу позволит им следить за ситуацией в режиме реального времени и своевременно устранять причины затора, что положительно скажется на ситуации на дорогах и профилактике безопасности дорожного движения. "Тут должен сработать психологический момент. Когда водитель привыкает к тому, что на данном перекрестке есть такой пост с инспектором, то он уже не позволит себе в этом месте нарушать правила дорожного движения. К примеру, у нас не везде есть камеры, которые смотрят за поворотом водителей не из своего ряда или выездом на перекресток во время затора. Перед глазами полицейского не каждый решится на такой маневр", - отметил автомобильный юрист и правозащитник Сергей Иванов.Параллельно с этим столичные власти совместно с ГИБДД планируют на 40% нарастить число дорожных камер , так что к концу года их будет более 2,5 тысячи. Комплексы установят прежде всего на трассах с высокой аварийностью, а также на перекрестках и переходах для наказания водителей, не пропускающих пешеходов. Сейчас на дорогах работают 1,45 тысячи стационарных камер и 370 мобильных. В этом году в столице появятся еще 740 новых комплексов: 600 новых стационарных камер и 140 "Парконов". Стационарные камеры установят до ноября на участках, где за год произошло более трех ДТП, в том числе на МКАД, Дмитровском, Каширском, Варшавском шоссе, шоссе Энтузиастов, Ленинском проспекте, проспекте Мира. На переходах и перекрестках установят несколько сотен камер.



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