

Три миллиона москвичей добровольно убрали город в субботники Рубрики: Общество

© РИА Новости / Александр Кряжев



Во время общегородских субботников привели в порядок 1970 детских и 493 спортивных площадки, около 15 тысяч малых архитектурных форм и садово-парковой мебели. Во дворах и парках москвичи прогребли 8156 гектаров, а также привели в порядок более 295 гектаров газонов. В работах приняли участие и городские чиновники: 14 апреля заместитель мэра Петр Бирюков высадил дерево черемухи в парке "Сосенки" на юге Москвы, а в субботнике 21 апреля принял участие мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник также посадил дерево черемухи, а затем пообщался с жителями района Орехово-Борисово Южное.



Ранее заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщал, что в рамках субботников 14 и 21 апреля, а также месячника благоустройства приведут в порядок



В прошлом году первая масштабная уборка города прошла 8 апреля, участие в ней приняли почти миллион москвичей. Уборка прошла в парках, скверах и лесопарках, во дворах, около школ, больниц и учреждений соцзащиты. Для участников субботника организуют развлекательные программы. Еще один субботник состоялся 29 апреля и сопровождался развлекательной программой в парках. Более трех миллионов человек в Москве приняли участие в субботниках 14 и 21 апреля. Как сообщили РИА "Новости" в пресс-службе комплекса городского хозяйства, в числе участников мероприятий были жители города, студенты, трудовые коллективы и работники сферы ЖКХ.Во время общегородских субботников привели в порядок 1970 детских и 493 спортивных площадки, около 15 тысяч малых архитектурных форм и садово-парковой мебели. Во дворах и парках москвичи прогребли 8156 гектаров, а также привели в порядок более 295 гектаров газонов. В работах приняли участие и городские чиновники: 14 апреля заместитель мэра Петр Бирюков высадил дерево черемухи в парке "Сосенки" на юге Москвы, а в субботнике 21 апреля принял участие мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник также посадил дерево черемухи, а затем пообщался с жителями района Орехово-Борисово Южное.Ранее заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщал, что в рамках субботников 14 и 21 апреля, а также месячника благоустройства приведут в порядок более 250 парков , 118 особо охраняемых природных территорий, свыше 8 тысяч озелененных территорий и 124 прилегающие к водоемам территории, включая зоны отдыха. Кроме этого, в порядок приведут объекты монументального искусства, воинские захоронения и памятники воинской славы, а в рамках акции "Миллион деревьев" в столице высадят свыше 400 деревьев и 16,6 тысячи кустарников.В прошлом году первая масштабная уборка города прошла 8 апреля, участие в ней приняли почти миллион москвичей. Уборка прошла в парках, скверах и лесопарках, во дворах, около школ, больниц и учреждений соцзащиты. Для участников субботника организуют развлекательные программы. Еще один субботник состоялся 29 апреля и сопровождался развлекательной программой в парках.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 20 марта 2018 г. Общегородские субботники пройдут в столице 14 и 21 апреля

Субботники пройдут в рамках общегородского месячника по благоустройству. Планируется провести в порядок 259 парков, 118 особо охраняемых природных территорий, свыше 8 тысяч озелененных территорий и 124 территории, прилегающие к водоемам.



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