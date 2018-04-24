В клинике пластической хирургии в центре столицы обнаружили еще два случая смерти пациентов

26 апреля 2018 г. Вторая за две недели женщина скончалась в Москве после пластической операции

29-летняя пациентка делала повторную ринопластику в частной клинике на Троицкой улице. После операции ее состояние ухудшилось. Девушку доставили в НИИ имени Склифосовского, где она скончалась 25 апреля. Возбуждено уголовное дело.