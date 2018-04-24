В клинике пластической хирургии в центре столицы обнаружили еще два случая смерти пациентов

Росздравнадзор проводит проверку московской клиники пластической хирургии после смерти нескольких пациенток. Как рассказали РИА "Новости"
в пресс-службе ведомства, поводом для проверки стала смерть одной из пациенток центра 25 апреля.
Как сообщается на сайте московского управления Следственного комитета, операция прошла в частной клинике на Троицкой улице
. После процедуры состояние 29-летней пациентки ухудшилось, скорая помощь доставила ее в городскую клиническую больницу, где, несмотря на оказанную помощь, девушка скончалась 25 апреля. Уголовное дело возбуждено по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека).
Впоследствии стало известно, что в клинике скончались еще как минимум две пациентки. "Мы вышли на проверку еще после первого случая. Проверка еще продолжается. Результаты промежуточные будут выложены по окончании в открытом доступе", — рассказали в Росздравнадзоре. Это не единственный подобный случай в последнее время: 15 апреля 32-летняя женщина скончалась во время операции по увеличению груди
в другой частной клинике в Чапаевском переулке. По предварительным данным, пациентка не пришла в себя после наркоза.