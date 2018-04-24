NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
14
мая
pda
Поиск
Архив

В клинике пластической хирургии в центре столицы обнаружили еще два случая смерти пациентов
14 мая 2018 г. | Время публикации 12:16 | Последние изменения 13:00
Рубрики: Происшествия  
 
Global Look Press
Росздравнадзор проводит проверку московской клиники пластической хирургии после смерти нескольких пациенток. Как рассказали РИА "Новости" в пресс-службе ведомства, поводом для проверки стала смерть одной из пациенток центра 25 апреля.

Как сообщается на сайте московского управления Следственного комитета, операция прошла в частной клинике на Троицкой улице. После процедуры состояние 29-летней пациентки ухудшилось, скорая помощь доставила ее в городскую клиническую больницу, где, несмотря на оказанную помощь, девушка скончалась 25 апреля. Уголовное дело возбуждено по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека).

Впоследствии стало известно, что в клинике скончались еще как минимум две пациентки. "Мы вышли на проверку еще после первого случая. Проверка еще продолжается. Результаты промежуточные будут выложены по окончании в открытом доступе", — рассказали в Росздравнадзоре. Это не единственный подобный случай в последнее время: 15 апреля 32-летняя женщина скончалась во время операции по увеличению груди в другой частной клинике в Чапаевском переулке. По предварительным данным, пациентка не пришла в себя после наркоза.

Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Вторая за две недели женщина скончалась в Москве после пластической операции
26 апреля 2018 г.
Вторая за две недели женщина скончалась в Москве после пластической операции
29-летняя пациентка делала повторную ринопластику в частной клинике на Троицкой улице. После операции ее состояние ухудшилось. Девушку доставили в НИИ имени Склифосовского, где она скончалась 25 апреля. Возбуждено уголовное дело.
24 апреля 2018 г.
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
14.05.2018   13:48
4
09:00 10:00 11:00 12:00 13:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Понедельник, 14 мая 2018 г. // Последняя новость 12:51
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>