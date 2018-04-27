Неизвестные подожгли участок полигона "Ядрово"

5 мая 2018 г. Мэр Волоколамска захотел перенести референдум по свалке "Ядрово" на осень

По его словам, в заявлении на проведение референдума, которое составляли представители администрации города и юристы, нашлись некие ошибки, и прокуратура должна в ближайшее время прислать свой протест.