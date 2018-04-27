Неизвестные подожгли участок полигона "Ядрово"

Неизвестные пытались поджечь ночью новый участок, так называемую вторую "карту" мусорного полигона "Ядрово" в Волоколамском районе, владельцы обсуждают возможность его закрытия. Об этом сообщил "Интерфаксу"
один из акционеров "Ядрово" Алексей Волошин.
"Там разлили бензин кругом. Прямо видно. Подожгли. И убежали люди. Полиция приезжала, следы даже нашла <...:> там постоянно ходят патрули, дежурят. Когда увидели огонь - сразу подъехала техника, потушила", - сказал Волошин. Он отметил, что руководство "Ядрово" обеспокоено противозаконными действиями и обсуждает возможность закрытия нового участка полигона, "пока власти не начнут участвовать в обеспечении безопасности, не начнут предпринимать каких-то действий". "Если нам не могут обеспечить безопасность функционирования, мы же не можем людей подставлять. Половина уже увольняться хочет. Все всего боятся", - пояснил Волошин.
12 мая на Волоколамском шоссе около поворота на станцию Матренино неизвестный выстрелил из неустановленного оружия в водителя мусоровоза. Водитель получил ранение руки. В этот же день в Волоколамске прошел очередной митинг, участники которого призвали закрыть полигон "Ядрово", а также не допустить завоз мусора в район деревни Щелканово Рузского района Московской области. Также прозвучали требования привлечь к ответственности виновных в загрязнении воздуха и плохом самочувствии жителей города.
Напомним, местный совет депутатов назначил на 17 июня референдум
по вопросу работы полигона, на который должны быть вынесены два вопроса: "Согласны ли вы с закрытием полигона твердых коммунальных отходов "Ядрово"?" и "Согласны ли вы с проведением мероприятий по предупреждению и ликвидации негативного воздействия на окружающую среду на полигоне твердых коммунальных отходов "Ядрово"?". При этом глава Волоколамска Петр Лазарев заявил, что власти городского поселения могут не успеть подготовиться к референдуму
, так как при выдвижении темы были допущены ошибки, из-за которых прокуратура в ближайшее время должна направить свой протест. "Думаю, нам нужно эти вопросы исправить и увеличить срок", - сказал Лазарев, предложив перенести референдум на сентябрь.
Кроме того, в начале мая Волоколамский городской суд отклонил иск восьми жителей
к оператору полигона бытовых отходов "Ядрово. Истцы требовали прекратить прием отходов и отстранить ООО "Ядрово" от управления рекультивацией свалки. По мнению адвоката Гильдана Гараева, "Ядрово" действует разумно и обоснованно, а в материалах дела отсутствуют доказательства нанесения вреда здоровью. Истцы со своей стороны просили суд обратить внимание на общеизвестный факт загрязнения окружающей среды, который, по их мнению, делает ненужным предоставление дополнительных доказательств. "На полигоне введен режим чрезвычайной ситуации, нарушения на мусорном полигоне были и есть. Это общеизвестный факт, он доказан. Интересы предпринимателей не должны быть выше интересов граждан", - заявил истец Олег Акимов.